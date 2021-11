#CaféChics!!!

Eu (Luciêne Sampaio) realizei na noite de 23/11, um Café em grande estilo no Maria Café & Ateliê - das queridas empresárias Adalya Fonseca Santos Rodrigues Gaioso e Socorro dos Santos, que já foram Capa da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!

#Look

Eu (Luciêne Sampaio) estava com o look maravilhoso no nosso Café Chics!!! Com um vestido Fleche D'or - by Sabrina Costa, no estilo Lojas - Alpha Modas - by Pastora de Brito, Cabelos & Unhas - Hidrate Cabelos - by Mônica Queiroz. Chics!!!

#Desculpas

Todos os protocolos sanitários foram respeitados de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde, para 30 Convidados. O espaço do evento é Aberto & Fechado. FicaDica!!!

#PresençasnoCafé

Amigas e Amigos arrasaram com os seus maravilhosos look's para o nosso Café Chics!!! Na noite de 23/11, no Maria Café. Presenças; Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryanne Carneiro, Kelly Carneiro, Maria Flor Carneiro, Marinalda Oliveira, Naty Silveira, Carlos Mesquita, Juliana Mazuad, Drª Lusani Soares, César Augusto Soares, Neythania Barbosa, Ítalo Barbosa, Liana Mota Portela, Francisca Pereira, Cintia Silva, Pastora de Brito, Amélia Tereza Fonseca, Elizabeth Zanovello, Iraceara Soares, Dalila Parente, Dinah Frota, Joice Viana Nunes, Magnólia Soares de Macêdo, Belisa Ramos Bezerra, Regina Marques, Tânia Miranda, Gisela Ximenes, Nelci Grass, Vera Lúcia Santos, Lavínia Coelho Brandão Costa e Nelson Nery Costa, Magal, Lídia Edna Silva, Sara Alves, Paulo Marcell Silva Terceiro, Lucicleide Sampaio, Yuri Sampaio, Ana Luíza Silva, Sued Rocha da Paz e Alfredo Rocha da Paz, Colunista - Beto Loyola etc. Grazie pelas presenças. Chics!!! Grazie pelas presenças. Chics!!!

#ParceirosdoCaféChics!!!



Amigos(as) que Contribuíram para o Sucesso do nosso Café Chics!!! - Rafaella Vitale e Dr. Carlos Tajra, Socorro Castelo Branco e Raulino Castelo Branco Filho, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryane Carneiro, Kelly Carneiro, Marinalda Oliveira, Zelita Melo, Naty Silveira, Drª Lusani Soares, Neythania Barbosa, Liana Mota Portela, Francisca Pereira, Cintia Silva, Pastora de Brito, Amélia Tereza Fonseca, Myrian Castro, Iraceara Soares, Dalila Parente, Conceição Araújo, Joice Viana Nunes, Solange Reis Martins, Magnólia Soares de Macêdo, Regina Marques, Belisa Ramos Bezerra, Ausair Chaib Gomes, Tânia Miranda, Gisela Freitas, Lina Josefina Lages, Patrícia Monte, Nelci Grass, Vera Lúcia Santos, Lavínia Coelho Brandão Costa e Nelson Nery Costa, Vânia Guerra Pereira da Silva, Vera Lobão, Rosa Linhares, Bena Moura Santos, Ana Rios, Eliane Nogueira, Sued Rocha da Paz e Alfredo Rocha, Judson Conrado, Lilian Martins, Vera Santos, Darnel Brito, Claudete Monteiro, Josélia Dantas, Dr. Airton Andrade, Carlos Mesquita, Juliana Mazuad, Lourdes Batista, Málaque Santos, Raquel Vilar, etc. Chics!!!

FOTOS DO CAFÉ CHICS!!! - TIBÉRIO HÉLIO & EQUIPE





#CaféChics!!! - Um click dos queridos Lavínia Coelho Brandão Costa e Nelson Nery Costa, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click das queridas; a promotora de justiça Vera Lúcia Santos, a jornalista Elizabeth Zanovello e a empresária Pastora de Brito - by Alpha Modas, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click das queridas Tânia Miranda e Gisela Ximenes, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click das queridas; com Drª Cintia Silva e Francisca Pereira - by Óticas Retina / Pousada Universitária e Dom Vitello - Bar & Churrascaria, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click das queridas; Iraceara Soares e Dalila Parente - Colégio Einstein - Conhecimento para um Mundo Melhor, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click das queridas Marinalda Oliveira e Amélia Tereza Fonseca, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click dos queridos Alfredo Rocha e Sued Rocha da Paz com a amiga Naty Silveira, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click com as queridas Eliene Carneiro, Liana Mota Portela, Kelly Carneiro, Maria Flor Carneiro, Gliceryane Carneiro, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro e Nelci Grass, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click das queridas Regina Marques, Belisa Ramos Bezerra, Magnólia Soares de Macêdo, no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click dos queridos Ítalo Barbosa, cantora e produtora Internacional - Mahda Matte, César Augusto Soares, Drª Lusani Moura e Neythania Barbosa, no nosso Café. Chics!!!







#Atrações - Ao som do Dj Victor Carvalho e da Cantora e produtora Internacional - Mahda Matte (Denise Alaggio), Personagem Wow Produções - by Jésus Carvalho, e Fotos e Vídeo - by Tibério Hélio e Equipe etc. Chics!!!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no