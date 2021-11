#Exposição



Grazie pelo convite da querida Dora Parentes, que terá suas obras na Exposição Vivências, aberta no dia 23/11, às 19h, no Sesc Cultural, na avenida Raul Lopes. A XIV Exposição Anual da União dos Artistas Plásticos do Piauí (UAPPI). A mostra contará com Obras de 33 Artistas e terá como atração musical a Orquestra Jovem do Sesc. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (22); Ulysses de Oliveira Sousa, Jesus Guimarães Rocha, Cÿrilö Lëmös, Raìssa Milhomem etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes de domingo (21); Ciro Nogueira, Solimar Sousa Silva Castro, Helena Rodrigues, Julio Baia, Rosa Linhares, Maria José, Gisleno Feitosa, Socorro Adad Alencar, Pedro Don Jason, Suzana da Cruz Sousa, Mendel Marques, Francimélia Nogueira, Anderson Dantas, Mussoline Guedes, Zaqueu Cabral, Elizabeth Zanovello etc. Sábado (20/11); Emir Martins, Igo Cardoso, Selene Silva, Ricardo Feitosa, Thiago Melo, Robertônio Pessoa, Maria Almeida, Carlos Seabra, Luciana Cavalcante, Shênia Magalhães, Xica Frota, Vavá Ribeiro, Gustavo Xavier, Thiago Doh, etc. Felicidades!!!

Eu (Luciêne Sampaio) convido você para um 'Café' - em grande estilo amanhã (23/11), às 18h30, no Maria Café & Ateliê - das queridas empresárias Adalya Fonseca Santos Rodrigues Gaioso e Socorro dos Santos, que já foram Capa da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!

Ao som do Dj Victor Carvalho e da cantora Mahda Matte, Performance Jayanna Rackell Moura Soares - Produtora Artística Internacional, Mestranda em Direito Internacional e Econômico, empresária Conferencista e Terapeuta Transpessoal, Sax - by Ítalo do Sax e Fotos e Vídeo - by Tibério Hélio e Equipe etc. Imperdível!!!

Todos os protocolos sanitários serão respeitados de acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde, para 30 convidados. O espaço do evento é Aberto & Fechado: e o Convite Virtual já está circulando. Chics!!!

Prepare o seu look para o nosso Café amanhã (23/11) no Maria Café. Presenças já confirmadas; Samara Conceição Rodrigues, Rafaella Vitale e Dr. Carlos Tajra, Socorro Castelo Branco e Raulino Castelo Branco Filho, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryane Carneiro, Kelly Carneiro, Marinalda Oliveira, Zelita Melo, Naty Silveira, Yuri Moraes, Carlos Mesquita, Drª Lusani Soares, Neythania Barbosa, Liana Mota Portela, Francisca Pereira, Cintia Silva, Pastora de Brito, Amélia Teresa Fonseca, Myrian Castro, Iraceara Soares, Sávia Dourado, Dalila Parente, Dinah Frota, Tálita Neiva, Conceição Araújo, Carlúcia Mouzinho, Elaynne Alves Abreu, Zeneide Alves, Joice Viana Nunes, Solange Reis Martins, Magnólia Soares Macêdo, Regina Marques, Ausair Chaib Gomes, Tânia Miranda, Elaine Miranda, Lina Josefina Lages, Mirna da Silveira Ribeiro, Patrícia Monte, Nelci Grass, Vera Lúcia Santos, Lavínia Brandão, Vera Lobão, Katya Cilene, Rosa Linhares, Bena Moura Santos, Ana Rios, Sued Rocha e Alfredo Rocha, Judson Conrado, Adriana Cláutenes, Lilian Martins, Cristina Queiroz Mendes etc. Aguardo a sua confirmação. Chics!!!



#CaféChics!!! - Um click da Jayanna Rackell Moura Soares - Produtora Artística Internacional, Mestranda em Direito Internacional e Econômico, empresária Conferencista e Terapeuta Transpessoal com a cantora e produtora - Mahda Matte (Denise Alaggio), são presenças vip's no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click do Ítalo do Sax e Dj Victor Carvalho são presenças nas festas mais badaladas de Teresina, são presenças confirmadas no nosso Café. Na foto os dois em um #tbt 15/3/2020 no SIM de Carla & Renan. Chics!!!







#CaféChics!!! Parabéns para a aniversariante de domingo (21/11) Rosa Linhares!!! Com a querida Vera Lobão presidente do Clube do Chá, são presenças confirmadas no nosso Café. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click da Promotora de Justiça - Vera Lúcia Santos, que é presença confirmada no nosso Café. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click da querida Bena Moura Santos em reunião badalada, já em clima de Natal. Chic!!!







Parabéns para o aniversariante de domingo (21/11); Ciro Nogueira!!! Na foto com o ex-presidente da Academia Piauiense de Letras (APL/PI), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PI), presidente do Conselho Estadual de Cultura, Defensor Público, Professor, Advogado e Escritor - Nelson Nery Costa entregando a sua Obra 'Direito Constitucional Brasileiro'. Chics!!!





















