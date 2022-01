Entre os dias 23 e 28/1, será realizada a edição de 35 anos do Rally Cerapió/Piocerá

#RallyCerapió

Entre os dias 23 e 28/1, será realizada a edição histórica de 35 anos do Rally Cerapió/Piocerá, e irá passar pelo Piauí. As cidades que receberão o evento: Luís Correia e Parnaíba. Os participantes inscritos vão largar da Praia do Cumbuco, em Caucaia, e se reunirá com pilotos de 25 Estados em bikes, motos, carros, quadriciclos e UTVs. Depois do Piauí, segue para o destino final, Barreirinhas/Maranhão. Imperdível!!!

#CREA/PI

Andrei Costa tomou posse para o seu segundo mandato como Conselheiro Regional Estadual, e foi eleito vice-presidente do CREA/PI. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (17); José Gomes, James Guimarães, João Victor, Keylane Leite, Mara Dallenna, Vera Lúcia Ferreira Silva, Tatyana Dias, Clicia Cronemberger Soares, Glauco Calland, etc. Feliz 2022!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (16/1/2022); Raldir Cavalcante Bastos Neto, Renata Soares, Nilson Santos, Paulo De Tarso Gomes, Fabrício Cristiano, Roger Linhares, Deusimar Junior, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (15/1/2022); Socorro Furtado, Gustavo Santos, Juarez Neto Tapety, Maria Marques, João Manoel Ayres, Carlos Alberto Silva, Lívia Guimarães, Lívia Castelo Branco, João Marcelo Brasileiro, Antônio Marinho, Márcio Amorim, Carlos Alberto Silva, João Batista, Alynne Elegância, Cássio Borges, Elis Regina Pinheiro, Socorro Moura, Tatiane Verusca, Flávia Napoleão do Rêgo, Fernando Paulo, etc. Felicidades!!!

#Biênio2022/2023

Jônatas Melo Neto é o novo presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Piauí para o Biênio 2022/2023. O vice-presidente é Alcino Pereira Filho e a SBC/PI., e os cardiologistas Victor Lira e Jocerlano Santos de Sousa como Diretor Administrativo e Diretor de Comunicação, respectivamente. Chics!!!

#Peregrinação

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar, realizou pelo terceiro ano consecutivo a Peregrinação ao Santuário de Santa Cruz dos Milagres acompanhado de um Grupo formado por 40 pessoas. A caminhada foi iniciada no dia 12/1 com previsão de chegada ao destino no domingo (16). Chics!!!







#PosseOAB/Piauí

No dia 14/1/2022 o advogado Celso Barros Coelho Neto, reeleito para o mandato de 2022 a 2024 - tomou posse na presidência da OAB/Piauí., em seu segundo mandato como presidente da OAB/PI. Na foto com a família reunida. Chics!!!









#POSSEUESPI - Um click da solenidade de posse do Dr. Jesus Abreu como vice-reitor da Universidade Estadual do Piauí - UESPI. O novo Reitor da UESPÌ é Evandro Alberto de Sousa. Na foto Dr. Jesus Abreu com a esposa advogada Elaynne Alves Abreu e o filho Joaquim. Chics!!!







#Family - A querida Márcia Soares, já de volta ao Brasil depois de passar uma temporada com a família na América. Foto na despedida de Márcia da família; Joseph , Carol Zayas e a pequena Isabella residem em Atlanta, Jonathan Moseley,

Jennifer Zayas e Carlos Sérvio residem em Huntsville no Alabama. Chics!!!







#Pai&Filha - Um click de Viana Filho com a belíssima filha Malu #Filho&Neta dos queridos Gilka Viana e Luiz Gonzaga Viana. Chics!!!







#Mãe&Filho - Um click da querida Dalila Parente com o filho Bernardo em fim de ano animado. Lindos&Chics!!!







#Arquiteta/Urbanista/Designer - Haydée Ferreira, sempre parceira nos nossos eventos com o seu toque especial e maravilhoso trabalho de decoração. Chic!!!







Um Click de Elivando Chaves e Goreth Chaves com Priscilla Silveira e Jansen Nildo em #tbt de festa badalada. Chics!!!













