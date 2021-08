Durante o Festival de Violões de Teresina, acontecerá o Concurso de Violão

#FestivaldeViolões

A Orquestra de Violões de Teresina promoverá, entre os dias 24 e 29/8, a 4ª Edição do Festival de Violões de Teresina, de forma remota, e serão realizados gratuitamente concertos, aulas e palestras com grandes nomes da cultura piauiense, nacional e internacional. Imperdível!!!

Durante o Festival de Violões de Teresina, acontece o Concurso de Violão, com Premiação de R$ 4.500,00 a serem distribuídos entre os primeiros colocados e ainda premiação para o violonista teresinense mais bem classificado na disputa. Confirmaram presenças; Fábio Zanon, Marco Pereira, Maria Haro, Paulo Martelli, Duo Alieksey Vianna e Roberto Koch, Cristiano Braga, Emmanuel Nunes, Orquestra de Violões de Teresina, Amanda Carpenedo, Ederaldo Sueiro e Felipe Vilarinho etc. Chics!!!

O prefeito de Teresina Doutor Pessoa vai no dia 4/8 na posse do novo Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, em Brasília. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (2); Ronaldo Carvalho, Simone Fortes, Artur Assunção Filho, Rodrigo Martins, Celso Barros Coelho Neto, Edivaldo Silveira, Francisco José, Samara Mota, Manu Linhares etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes de domingo (1º); Franklyn Coelho, Maria Nazaré Fontenele Frota, Heráclito Fortes, Oceanira Nunes, Shel Lopes, Lucrécio Arrais, Daiane Rufino Leal, Gabriella Lages Carvalho, Maria Luisa Mendes, Vera Rocha Torres Rocha, José Inácio Schuck, Raquel Moura, Lucas Cularindo, Rafaela Sarmanho, Talita Marques de Matos Morais, Pedro Leoncio Amorim, Eduardo Jorge, Rosely Castro etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes de sábado (31); José Maia Filho, Gerlany Fontinele Leite, Nailza Mourão Guimarães Meneses, Soraya Damasceno, Thalya Santos, Aline Castelo Branco, Fabrício Santos, Lívio Galeno, Sabrina Tajra Fortes, Lara Ferreira, Clarissa Carvalho, Luciano Henrique Veras Tito, Thaís Caiafa etc. Felicidades!!!

Mês do meu aniversário no dia 26/8, já lembrando para os familiares e amigos quêm acompanham o meu trabalho. Pra não esquecerem a data. Aguardo os meus #MimosDins. Chics!!!

Do empresário Bruno Lima e da acadêmica de Medicina, Mariana Magalhães Zanovéllo, aconteceu em grande estilo em estilo intimista, com a cerimônia religiosa do casamento no dia 23/7, na Paróquia São João Batista em Teresina. A noiva é filha do Auditor Fiscal João Zanovéllo e da jornalista e bióloga Elizabeth Magalhães Zanovéllo. O noivo é filho do empresário Antônio Borges de Lima (in memoriam) e Lourdes Coêlho. Os noivos receberam os convidados em Buffet badalado. Parte da música "animação" ficou por conta do cantor Anderson Rodrigues que veio de Goiânia, e teve participação especial da Cantora Toriihuang ex participante do The Voice Brasil. Uma noite cheia de glamour. Fotos: Márcia Burlamaqui. Chics!!! Felicidades!!!





Um click da Elizabeth Zanovello (mãe da noiva), Bruno Lima ( & Mariana Zanovello, João Zanovello (pai da noiva), Henrique Zanovello (sobrinho da noiva), Noelia Machado e Gabriel Zanovello (irmão da noiva). Chics!!!

#Casamento - O deputado estadual Marden Menezes e a biomédica Mariel Oliveira, disseram SIM ao amor no dia 24/7, em cerimônia intimista. Curtem a Lua de Mel em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante de domingo (1º); Maria Nazaré Fontenele Frota (Dinah Frota)!!! Na foto em #tbt de viagem badalada com a família. Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante de hoje (2); Ronaldo Carvalho!!! Que segue trabalhando com essa frase - "Escolha o trabalho de que gostas e não terás de trabalhar um único dia na tua vida." Chic!!!







#BandaUêpa/BusinessModels - Parabéns para o aniversariante de domingo (1º); Franklyn Coelho!!!







#Empresária - Parabéns para a aniversariante de domingo (1º); Oceanira Nunes!!!













