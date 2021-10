#PromoçãoParaíba

Dia das Crianças (12/10) no Paraíba tem promoção especial, e segue até o dia 15/10 em todas as lojas. Para comprar o presente da criançada. Nas compras de peças das marcas exclusivas Vizzual Teen, Opicion Júnior, Win Júnior e Kid’s & Kid’s tem descontos progressivos. Uma peça ganha 5% de desconto, duas peças 10%, três peças 15% e quatro peças ou mais 20% de desconto. As compras ainda podem ser parceladas em até 12x nos cartões. Imperdível!!!

#Mostra

A Mostra “Piaí, Piaqui, Piauí”, vai acontecer de 14 a 18/10, no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. O evento é uma realização do Sebrae/Piauí, apresentará o nosso Estado com o que há de melhor no turismo, moda, artesanato, cultura, gastronomia e agronegócios. Paralelo à mostra no Morro da Urca, o Sebrae/Piauí promoverá ainda, de 15/10 a 15/11, Exposição no CRAB - Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, evidenciando o potencial do artesanato piauiense. Imperdível!!!

#Teresina Shopping

Na terça-feira (12), Feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Teresina Shopping funcionará em horário normal, das 10h às 22h, conforme Lei Estadual que antecipou o feriado para o dia 26/3/2021. O Big BomPreço funciona das 8h às 22h, Smart Fit das 6h às 22h e Cinemas Teresina com bilheteria a partir das 13h30hs. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (11); Raul Feitosa, Sorência Vasconcelos, Teresa Maria Ferreira de Alencar Pires Rebelo, Wellington Coelho, Sérgio Bandeira, Carvalho Neto, Maria Helena Brandão, Jarlison Costa, Renato Lopes Junior, Allan Cronemberger, Ana Carolina Santana, Henrique Ferro, Kamila Alencar, Clayton de Deus, Barbara Soares, Alenice Oliveira, Everson Magalhães, Augusto Pires Junios, Francisco Mendes, Wulda Area Leão, Haroldo Vasconcelos, Segisnando Alencar etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 10/10; Lucíola Moura, Mércia Leão, Silva Carleandro, Francisco Mineiro, José João Filho, Emmanuel Sylva, Carmita Maria, Graziella Schutz, Marco Aurélio, Layse Silva, José Araújo Brito Júnior, Roberth Lopes Teixeira, Silia Soares, Maria Hilta Moura Fé, Paulo Sérgio, Leo Rodrigues, João Carvalho, Eduardo Linhares, Conceição Bugyja, Janinha da Silva, Waldília Cordeiro, Vitor Bezerra, Najra Nunes, Gustavo Macêdo Costa Filho, Israel Rodrigues, Paloma Tajra, Lívia Machado, Roberth Lopes Teixeira, Rômulo Lima, Jayme Fortes Júnior, Generosa Ramos, Kelson Feitosa de Andrade, Fernanda Lustosa Guimarães, Eliane Araújo, Décio Solano etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 9/10; Lucyenne Almeyda, Herlene Silva, Silvina De Meneses, Mario Eduardo Pinheiro, Mauro Sampaio, Herlenne Ferreira, Hernandes Antunes, Júlio Afonso, Raquel Fortes Vilarinho, Alessandra Nogueira Lima, Karita Soares, Laís Tapety, Mauro Sampaio, Stherfânia Cronemberger Macêdo, Cristiane Martins, Olívio Fonseca, Rodrigo Ferraz etc. Felicidades!!!

#FicaDica

Quando ligo para um amigo, é porque quero ouvir é a voz da pessoa: gente estamos há quase dois anos na pandemia, quero é ouvir a voz interagir com a pessoa. Esse negócio de ZAP ou Áudio tira a essência da conversa descontraída. Quem atende ou retorna a ligação é Chic!!! #FicaDica.



#LianaXdaQuestão - Parabéns para a querida advogada Liana Portela, que aniversaria no dia 12/10!!! Na foto com a amiga Drª Thania Maria Bastos Lima Ferro - Juíza do Trabalho - Titular da 1ª Vara do Trabalho - TRT da 22ª Região, que é seguidora do #LianaXdaQuestão. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click das queridas do Clube do Chá, na reunião do dia 8/10, e a anfitriã - by Málaque Santos, com Myrian Castro, Vânia Guerra Pereira, Teresa Rebêlo, Vera Lobão, Ausair Chaib, Tálita Neiva etc. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 9/10; Silvina de Meneses!!! Que não esquece dos seus exercícios diários. Linda&Chic!!!







#DiadasCrianças - Um click da empresária Caroline Silva com Gabriela Graziane e Enzo Gabriel, que já está usando o primeiro óculos, e escolheram as Óticas Retina para fazer parte desse momento especial. Chics!!!







#BodasdeAço - Os queridos Lélia Maia & Juliano Alves completam 11 Anos de Casados em grande estilo. Chics!!!







#Mãe&Filhos - Um click da querida Iraceara Soares com os filhos Dr. Jocerlano Sousa, empresário e engenheiro, José Filho - by Construtora Estrutural e o empresário Fabrício Santos - by Colégio Einstein. Chics!!!





















