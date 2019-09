Dia 3/9 eu completei um ano de coluna PRISMA no Jornal O DIA

Um click na empresária Van Fernandes, que celebrou com clientes e colaboradores, o aniversário de 13 Anos da filial de sua Rede de Supermercados, Carvalho Super, no bairro São Joaquim. Chic!!!



Horário



Durante o Feriado do dia 7/9, o Teresina Shopping funcionará em horário especial. As lojas funcionarão das 14h às 20h; Espaço Família das 12h às 20h; lojas de alimentação e parques das 10h às 22h; cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h. O Hiperbompreço ficará aberto das 9h às 22h; Smart Fit das 8h às 18h e os Cinemas abrem a partir das 10h30.

Um click na querida Tânia Miranda que será a Madrinha do Outubro Rosa 2019. À convite do mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior. A cerimônia de coroação será no dia 18/9, às 17h, na Loja Rosa, no Teresina Shopping. Que está linda, e cheia de produtos maravilhosos. Chics!!!



59 Anos

A Rainha do Forró, Eliane, e o melhor da música retrô, Banda Top Gun, serão as atrações do Aniversário de 59 Anos da APCEF Piauí, no dia 21/9, a partir das 22h, no Clube da Associação. Venda de Mesas no Clube e na Sede Administrativa da APCEF Piauí. Informações (86) 3216-4400/3216-4412. Imperdível!!!

Medalha



Na segunda-feira (2/9), o escritor José Murilo de Carvalho esteve em Teresina e recebeu da Academia Piauiense de Letras a Medalha do Centenário, honraria em homenagem a sua contribuição com a literatura. O historiador foi recepcionado pelo presidente da instituição centenária, Nelson Nery Costa. O autor também lançou seu mais recente livro “Jovita Alves Feitosa: Voluntária da Pátria, Voluntária da Morte”, no qual reproduz e analisa preciosos documentos de época, que compõem um quadro rico e complexo da trajetória da jovem cearense de 17 Anos que decidiu alistar-se, vestindo-se de homem, para atender ao chamado do Governo brasileiro que recrutava voluntários para lutar na Guerra do Paraguai. Chics!!!

Aniversário



Parabéns para os aniversariantes do dia 3/9; Henrique César Abreu, Rose Tajra, Landerson Carvalho, Lidiane Bezerra, Rosa Mendes Viana Formiga, Cassandra Viana, Alline Carvalho, Deborah Kalume etc. Dia 2/9; Fernanda Portela Carneiro, Taciane Torres, Marcelino Mudo, Antonio Cláudio Portella, Vanda Quintela, Fernando Guedes, Hallysson Ferreira Dias Monteiro, Yara Dantas etc. Dia 1/9; Hanna Isis Claudino, Laysa Falcão, Carlos Augusto, Andréa Emin-Rego, Marcos Farias, Felipe Melo Martins Melo, Alan Delon etc. Dia 31/8; Sílvio Mendes, Juarez Carvalho, Dannil Cena, Geórgia Pádua, Ananias Ribeiro, Alyson Jhones, Ghislaini Barbosa Martins, Mary Petit etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6); Paulo Sampaio, Sonia Tetto, Fabiana Chaves, Fábio Juliano Sousa, Ana Maria, João da Vila, Cíntia Lucas etc. Dia 5/9; Cléia Sousa, Marcos Camarão, Jociel da Silva Santos, Mara Lopes, Moisés Chaves etc. Dia 4/9; Ricardo Santos, Rejane Dias, Ducarmo Santos, Eliane Martins, Rubens Nery Costa, Herbert Matos, Leila Ferreira Andrade, Sávio Normando, Danielle Sampaio, Antonio Luiz, Larissa Marques, Gustavo Nogueira etc. Felicidades!!!

Parabéns para a querida Fernanda Portela Carneiro.!!! Na foto com a família. Chics!!!



Projeto

O cantor Chico César é a atração do Projeto Seis e Meia em Teresina, Oeiras, Bom Jesus e Corrente, nos dias 10, 11, 12 e 13/9, respectivamente. Ingressos estão sendo vendidos. Imperdível!!!

Jornal

Dia 3/9 eu (Luciêne Sampaio) completei um (1) Ano de Coluna PRISMA no Jornal O DIA. Grazie: a todos a equipe do Sistema O DIA, e beijos especiais para o casal Tânia Miranda e Valmir Miranda. Agradeço a todos que acompanham e contribuíram ou contribuem para a realização do meu trabalho. Chics!!!

Um click nos Personagens Wow Produções - by Jésus Carvalho, Odete Bonfim, Joice Nunes e Myriam Castro no meu aniversário. Chics!!!





Um click no casal Sued Rocha e Alfredo Neto no meu aniversário. Chics!!!

Cargo

O advogado San Martin Linhares foi nomeado para exercer o cargo de Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, no Estado do Piauí. Indicação é da deputada federal Margarete Coelho. Chics!!!

Primogênito

Os queridos; Tatyana Tourinho e Vitor Tourinho felizes com o nascimento do primogênito Benjamim Tourinho, que nasceu na noite de quarta-feira (28). Parabéns!!!





Um click no casal Socorro Bringel e José Bringel no meu aniversário. Chics!!!