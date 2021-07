Dia 24/7 Lilly Araújo realiza um super show virtual com o nome TBT de Verão

#DigaNãoAViolência

A Violência Contra a Mulher, que a cada dia cresce nessa pandemia. "Simpatia não é flerte é apenas educação". O fato da mulher estar sorrindo, e aceitar uma solicitação de amizade, não significa que ela tem outro tipo de interesse em você. #NãoXNão. Entendeu???!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (23); Jorge Machado, Inêz Fortes, Carlota Pinto Sousa, Moyses Castelo Branco, Kássia Rodrigues, Socorro Silva, Isolda Monteiro, Jorge M. Machado, Silvana Coelho Nogueira etc. Saúde & Paz!!!

#Gestão

À empresária Karine Barros Canabrava com mais um projeto profissional na Área de Gestão. Ela é especialista em Gestão pela PUCRS, atua como Diretora Administrativa e de Execução no Grupo KB+ e é apaixonada por transformar vidas e negócios. Chic!!!

#LUCIENNEEMREVISTA

A Festa de 25 Anos da LUCIENNE EM REVISTA vai acontecer quando passar a PANDEMIA, em outubro de 2021 Completa 25 Anos. Com jantar e bebidas finas em Restaurante ou Buffet badalado!!! Conto com as Parcerias; LaTrufel - by Socorro Abreu Ribeiro, Alpha Modas - by Pastora de Brito, Nelson Nery Costa, Óticas Retina - by Francisca Pereira, Bolo - Zezita Ribeiro - by Zezita e Cynthia Ribeiro, Construtora Estrutural - by José Filho etc. Com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo e Flores da Floricultura Li - by Alcenia Mendes, Personagens Wow Produções - by Jésus Carvalho e Fotos Tibério Hélio. Aguardem mais parcerias e detalhes da Festa!!! Que se Deus permitir no final do Ano 2021, mês de Aniversário da REVISTA ou no início de 2022. Tenho Fé. Amém!!!

#Anúncios

Para o Anúncio da sua empresa ou a divulgação do seu Profissional ou Pessoal ser divulgado mais rápido ou com maior frequência: é só acertar direto com o Colunista, com certeza o retorno é imediato. #FicaDica. Chics!!!

#E-Mail

Por favor envie Notas&Fotos agora para o meu novo email: [email protected] -. Chic!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Parabéns para a aniversariante de hoje (23); Drª Silvana Coelho Nogueira!!! Foi Capa da LUCIENNE EM REVISTA juntamente com o marido Luciano Nogueira no dia do casamento. O casal reside com a família em Brasília. Chics!!!







#OSIM

Do deputado estadual Marden Menezes & Mariel Oliveira, vai acontecer em grande estilo no sábado (24/7). Lindos&Chics!!! Felicidades!!!









Um click das belíssimas irmãs; Celecina Arrey e Wanda Avelino em #tbt de encontro animado. Lindas&Chics!!!







#RECONHECIMENTO - O engenheiro piauiense Ricardo Brandão Costa, filho de Lavínia Coelho Brandão Costa e Nelson Nery Costa - teve o nome publicado no prestigiado Jornal Britânico Financial Time na relação dos concludentes do MBA do London Business School. O jovem engenheiro deve continuar o trabalho por Londres pelos próximos dois anos. Chics!!!







#DiadoAmigo (20/7) - O que seria das nossas vidas sem um amigo?! Costumo dizer que o amigo foi criado por Deus para substituir os parentes com defeitos ..." Vinicius Vainner - Com Bárbara Noronha e Pastora de Brito. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante do dia 21/7; Antonio Felix Carvalho Neto!!! Na foto com a esposa Karla Carvalho Chics!!!





Parabéns para o aniversariante de sábado(24);Domingos Fashion!!! Como é querido por todos , acompanha o meu trabalho e ama a LUCIENNE EM Revista vai ganhar presentes, mensagens e parabéns por conta da data. Com a querida Raquel Dias em #tbt do dia 22/05/2018.Chics!!!





Parabéns para a querida Rosinha Rufino,que aniversaria no dia 24/07!!! Com as amigas Alda Maria Neiva Veloso,Aflitos Cardoso,Lenita Medeiros e Neide Moura.Chics!!!













Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!