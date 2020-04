Dia 19/4 foi o Dia do Índio e Dia do Exército Brasileiro

Palestra Online

Andrea Iorio estará ao vivo interagindo com o público com a palestra - Liderança em um Mundo Digital e Imprevisível - no dia 21/4 às 16h. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, está realizando palestras online gratuitas com grandes nomes do empreendedorismo nacional. “Estamos empenhados em ajudar nossos empreendedores e empresários a superar os desafios. As palestras online tratarão assuntos importantes para a gestão e sustentabilidade dos pequenos negócios no momento atual. Os palestrantes estarão ao vivo na nossa plataforma de transmissão, interagindo com o público, que pode enviar perguntas para serem respondidas por esses especialistas”, explica a analista do Sebrae no Piauí, Lívia Melo. Imperdível!!!

Drive Thru de Vacina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) continua com a Campanha de Vacinação contra a Gripe até hoje (20): no Teresina Shopping, o posto de serviço Drive Thru, para vacinação exclusiva de idosos dentro de seus respectivos carros, funciona das 10h às 16h. O Drive Thru da vacina estará instalado no Edifício Garagem (G1) do Shopping. O acesso é ao lado do Bosque, em frente ao estacionamento onde funciona a Praia de Verão.

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (20); Barbara Noronha, Victoriano Garcia Junior, Antonio Silva, Edinho Neves, Maria Das Graças Targino, Levy Eliezer, Isa Marques Silveira Marques, Ana Lucia Silva etc. Saúde & Paz!!!

Domingo/Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 19/4; Jorginho Medeiros, Yuri Moraes, Darnel Brito, Vinicius Veras, Jasmine Malta, Naza Mcfarren, Zelita Melo, Enéas Barros, Cláudia Laíse Reis Martins, Ítalo Fernandes, Juliana Nogueira, Gina Napoleão, Felipe Mendes de Oliveira, Mauricio Santana, Sebastião Rocha Leal Junior, Talita Do Monte, Roger Arruda, Francisco Carlos, Gina Napoleão, Silvinha Serra, Vinicius Veras, Sebastião Ferreira Diniz Netto etc. Dia 18/4; Gláucia Tajra, Caio Peixoto, Alexsandro Miranda, Engen Area, Janio Ferreira, Claudia Sales Ferreira, Ronaldo Matos…

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vips nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



O coordenador médico do Hospital Prontomed Adulto, Dr. Italo Costa, participou de live esta semana no Instagram da Humana Saúde. O profissional possui vasta experiência em práticas de medicina intensiva e abordou o tema "Quero mais Saúde". Chic!!!







Parabéns para o querido aniversariante do dia 19/4 Jorginho Medeiros!!! Na foto com as queridas Elizabeth Zanovello e Haydeé Ferreira. Chics!!!







Um click na decoradora Alba Lívia e a fotógrafa Márcia Burlamaqui em um TBT quando visitaram empresas do segmento de casamentos em São Paulo. Na foto com Lucas Anderi. Chics!!!







Mãe&Filha Um click na querida Francisca Pereira - by Óticas Retina com a filha... em São Paulo. Chics!!!







Parabéns para a querida Darnel Brito aniversariante do dia 19/4!!! Na foto TBT com as amigas. Chics!!!







Parabéns para o querido Yuri Moraes aniversariante do dia 19/4!!! Que está em casa: e recebeu parabéns dos amigos via redes sociais. Chic!!!