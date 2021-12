#RiodeJaneiro



Quem vai brindar o Ano Novo no Rio de Janeiro é a querida Lourdes Batista com amigas, César Vilar & Marianne Pádua, passam o fim de semana na cidade maravilhosa. Chics!!!

#Litoral

Quem vai brindar o Ano Novo no litoral piauiense são as queridas Neythania Barbosa, Lusani Moura, e vários piauienses que escolhem passar o Réveillon e o fim de semana curtindo o clima de praia, sol e mar. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (31/12); Arlinda Monteiro, Stênio França, Jacqueline Do Valle, Marcia Borges, Claudinha Rodrigues, Eulálio Carvalho, Soraya Aguiar, etc. Feliz Ano Novo!!!

#Arqueologia

Acontece a posse no dia 1º/2022 da eleita como novo Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências, a arqueóloga Niède Guidon. Os membros titulares, como Niède, receberão seus diplomas em maio/2022, durante a Reunião Magna da ABC. Chics!!!

#VacinaçãoInfantil

A notícia dada no dia 27/12 pelo Governador Wellington Dias, informa que em janeiro começará com a vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. A previsão de chegada dos imunizantes ao Piauí: a partir de 10/1/2022. O governador comunicou também que o Estado não vai burocratizar a imunização infantil. Ou seja: assim que as vacinas chegarem, as crianças serão vacinadas sem nenhum tipo de exigência.

#Feliz2022

Desejo Boas Festas e um Feliz Ano Novo para os meus anunciantes da Coluna PRISMA e Blog www.tvverdescampossat.com - Chics!!! Alpha Modas - Pastora de Brito, Construtora Estrutural - José Nunes Filho, Francisca Pereira - Óticas Retina / Pousada Universitária/ Dom Vitello - Bar & Churrascaria, Nelson Nery Costa, Hidrate Cabelos & Cosméticos - Mônica Queiroz, Colégio Einstein - Iraceara Soares e Fabrício Santos, Grupo Geraldo Oliveira / Pax União (GGO) - by Geraldo Oliveira /Diego Oliveira. Grazie pela nossa parceria. Chics!!!

"Feliz Ano Novo!!! Última Coluna PRISMA/2021 - Agora só em 2022 - Até 2022 se Deus permitir!!! Saúde & Paz, o resto corremos atrás. Chics!!!"

#ConfraternizaçãodeNatal

O empresário e engenheiro José Nunes Filho - by Construtora Estrutural, reuniu funcionários de sua obra do Condomínio Royal Ville e funcionários do seu escritório, e realizou um Café da Manhã com entrega de Cesta de Natal para todos os funcionários, em uma manhã bem animada Chics!!!





#FelizAnoNovo - Para a empresária Francisca Pereira com Francisca Monteiro da Silva, Delegado Samuel Silveira, Pe. Gonçalo e Rodrigues degustando as delícias do Dom Vitello Bar & Churrascaria. Chics!!!







#FelizAnoNovo - Para a querida empresária Pastora de Brito - by Alpha Modas, as suas lojas estão com looks maravilhosos para o Réveillon. Não deixe de conferir. Chics!!!







#FelizAnoNovo - Para a empresária Iraceara Soares - Colégio Einstein, passa o Ano Novo em Fortaleza/Ce. Na foto com os filhos; o empresário Fabrício Santos, Dr. Jocerlano Sousa e o empresário e engenheiro José Filho Nunes. Chics!!!











#FelizAnoNovo - Para o querido amigo - o ex-presidente da Academia Piauiense de Letras (APL/PI), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PI), presidente do Conselho Estadual de Cultura, Defensor Público, Professor, Advogado e Escritor - Nelson Nery Costa. Chic!!!







#FelizAnoNovo - Para o empresário Diego Oliveira - "Que a paz, a saúde e o amor estejam presentes em todos os seus dias de 2022". Chic!!!













