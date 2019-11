Black&Pink

#Contagem regressiva!!! Prepare o seu look na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Convidados confirmados; Rosário e Odonias Leal, Dinah Frota, Scheyvan Lima, Márcia Soares e Ubirajara Soares, Lavínia Brandão e Nelson Nery Costa, Pastora Brito e Luiz Galvão, Marinalda Oliveira, Francisca Pereira, Lusani P. de Moura, Neythania Barbosa, Jayanna Rackell Moura Soares, Larissa Batista, Graça Batista, Yuri Moraes, Larissa Lopes Oliveira, Dina Magalhães, Lourdes Batista, Rafaella e Dr. Carlos Tajra, Carlos Mesquita, Socorro Castro, Socorro e Mizael Aquino, Zuíta Vasconcelos e Gilson Vasconcelos, Tânia Miranda e Valmir Miranda, Gilmara Pinto e Dr. Airton Andrade, Joice Nunes, Conceição Araújo, Polyana Melo e Rondinelle Albino, Valdenê Albino, Rejane Cavalcante, Karine Barros e Delegado Ademar Canabrava, Glicinha Carvalho e Benjamim Carvalho, Larissa Waléria, Bruno José e Andressa Chaves, Teresinha Machado, Marden Menezes, Vera Santos, Sônia Carneiro, Joselene Carlos Claudino, Mariano Marques, Ítalo Motta, Araújo Fortes, Teresinha Machado, Normélia Cordeiro Mota Costa e Carlos Costa, Sônia Carneiro, Carlota Carvalho, Auxiliadora Igreja, Fernanda Carneiro, Miro Silva, Vinicius Vainner, Xica Frota, Marta Vasconcelos, Adriana Lemos, Inácio Henrique Carvalho e Kênia Dantas, Vanda Rodrigues e Joaquim Do Arroz, Aluísio Sampaio e Euka Resende, Mônica Mesquita, Teresinha Medeiros, Barbara Noronha, Elmano Ferrer, Glicinha Carvalho e Benjamim Carvalho, Agnalba Santos, Van Fernandes, Vera Lucia, Regina Marques, Jane Mary e Emanuel Pacheco, Aldenora Rego, Neide Medeiros, Lina Josefina, Socorro e Mizael Aquino, Josélia Dantas, Gracinha Monteiro, Naty Silveira, promotora da Infância e Juventude de Teresina - by Vera Lúcia da Silva Santos, Joilza Leitão, Maria Hilda Monteiro, Nailza Meneses, Aparecida Pagliarini, Agnalba Santos, Ausair Chaib Gomes, Carlos Mesquita, Myrian Castro, Lysbela Castro, Rose Tajra, Aparecida Coelho, Lyandra Lara etc. Convites circulando. Chics!!!







Um click em Lourdes Batista com o neto Reinaldo Neto. Chics!!!







Um click em Daniel, vereadora Teresinha Medeiros, e Mariano Marques que recebeu homenagem da Câmara Municipal de Teresina pelos 24 Anos de Programa. Chics!!!

Chá

As sócias do Lótus Clube de Teresina realizam todo ano a Festa, que já é tradicional com um Chá Solidário no dia 20/11, em espaço badalado. Chics!!!

Gastronomia

A 8ª edição do Sabor Maior ocorrerá de 14 a 16/11, em Campo Maior. O foco é a gastronomia - e a finalidade do evento é gerar emprego e fazer com que o turista retorne ao município mesmo após o evento. Com participação da vice-campeã do Master Chef Brasil, Lorena Dayse. Imperdível!!!

Exposição

O Atelier da querida amiga Josefina Gonçalves, e a União dos Artistas Plásticos do Piauí estão preparando a Exposição Natal com Arte. A abertura da mostra acontece no dia 20/11, na Galeria de Arte do piso superior do Teresina Shopping. Imperdível!!!



Um click nos queridos Priscila Ribeiro e Régis Di Schiavi com a família em viagem internacional. Chics!!!







Parabéns para o meu amado filho Yuri Sampaio que aniversariou na quinta-feira (14)!!! I love u!!!





Dancin’ Days

A última edição de 2019 da Festa Dancin’ Days acontecerá no dia 6/12 em espaço badalado. Organizada pelas irmãs Dias: Lúcia, Amariles e Ana Dias. Chics!!!

Cinesemana

Nos Cinemas Teresina, além de grandes lançamentos, pré-estreia e filme piauiense, trazem também uma parceria exclusiva com a Netflix para exibição do longa ‘O Irlandês’. Serão duas sessões diárias, às 17h e 21h. Ainda entram em cartaz o grande sucesso sul-coreano, ‘Parasita’, o documentário piauiense ‘A Irmandade’, o documentário ‘Diz a Ela que Me Viu Chorar’ e muitos outros. Imperdível!!!

Suco

Suco Grand Valle - Lojão do Peixe - by Marinalda Oliveira - o mais saboroso dos eventos badalados será servido na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, no dia 26/11, no Grillé. Chics!!!

Picolé

O Picolé Brisa o mais saboroso dos eventos badalados será servido na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, no dia 26/11, no Grillé. Chics!!!



Um click Patrícia Guimarães e o juiz Marcus Klinger em evento badalado. Chics!!!







Um click no cirurgião plástico Carlos Tajra e a engenheira Rafaella Vitale - que estão felizes com a gravidez de Rafa, que é o primeiro filho do casal, e vai se chamar Guilherme. Chics!!!