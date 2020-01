Posse

A posse da nova diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia Secção Piauí para o Biênio 2020/2021 será no dia 16/1, às 19h30, em solenidade que ocorrerá na sede do CRM/PI. Chics!!!

Presidente SBC/PI

O novo presidente da SBC/PI é o cardiologista Luiz Bezerra Neto. Nilo Costa Filho é o vice-presidente, Jônatas Melo é o diretor científico, Ricardo Lobo é diretor administrativo e Elisiário Júnior é o diretor financeiro. Rafael Jung assume a diretoria de comunicação, José Lira Mendes Filho é o novo diretor de qualidade assistencial. Alcino Sá é o diretor SBC/Funcor, Lucas Lopes é o diretor de pesquisa e Wildson Gonçalves assume o cargo de delegado da nova diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia Secção PI. Chics!!!

Clube do Chá

As sócias do Clube do Chá na expectativa da posse da nova presidente do Clube, e quem será empossada é a querida Vera Lobão, será a nova presidente de 2020. Chics!!!

Férias no Shopping

O Teresina Shopping preparou uma programação especial para curtir as férias com toda a família. De 15 a 19/1 tem música, mágica, palhaços, teatro e os shows nacionais Baby Shark e O Mundo Mágico das Bonecas LOL. A programação ainda inclui show de Mágica com Zaron, da Turma do Teleleco e Espetáculo Infantil "Chapeuzinho Vermelho. As apresentações são grátis e acontece na Praça de Eventos II. Imperdível!!!

A Confraternização do Sistema O DIA de Comunicação - by Tânia Miranda e Valmir Miranda - aconteceu no dia 11/1, no Theresina Hall. Com uma deliciosa Feijoada, cerveja gelada, petiscos, música bacana, sorteios de presentes, fotos e muita animação. Foi a oportunidade para comemorarmos mais um ano de muitas conquistas e dividir entre os amigos as expectativas para 2020. Fotos Ednaldo -. Chics!!!



Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (13); Franly Lima, Priscila karine, Jamylle Tabatinga, Assis Pedreira, Graça Carvalho, Jorge Leite, Edvaldo Saraiva Costa etc. Domingo (12); Carol Oliveira, Ubirajara Soares, Aureliano Müller, Angela Oliveira, Alexandra Castro,Mara Moares, Lourdinha Almendra Braz, Cicero Carvalho, Márcia Cristina, George Hendryx etc. Saúde & Paz!!!

Abre Alas

O apresentador Mariano Marques estreia o seu famoso Programa de Carnaval - Abre Alas -, e já entra em clima de Carnaval, com a contagem regressiva para a realização do Programa ao vivo, direto da Praça de Alimentação de Shopping badalado. Imperdível!!!

Baile de Carnaval

O cantor PP Júnior é um das grandes atrações do Baile do Pirata, que acontecerá no dia 1/2 (sábado), em Clube badalado de Teresina. Vai contar também com apresentação da Banda Triballes e Vando do Trombone. Imperdível!!!

Corso

Corso do Zé Pereira será realizado dia 15/2/2020 na Avenida Raul Lopes, a partir das 16h. Imperdível!!!

Social

Não deixe de conferir todos os dias: notas&fotos nas nossas Redes Sociais - Facebook - Instagram - Blog, Jornal, Portal O DIA, que está fazendo um sucesso. Chics!!!

Um click nas queridas Vera Lobão, Vânia Pereira Guerra e Teresa Rebelo no aniversário de Vânia, que reuniu as amigas do Clube do Chá para comemorar o seu aniversário (1/1/2020). Parabéns!!!