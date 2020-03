Granf Clube

A querida Joice Nunes presidente do Granf Clube convida para a reunirão no dia 17/3, no Bistrô, para a posse da nova presidente Mirna Ribeiro. Chics!!!

Artes de Março

A programação do Artes de Março continua com Mostra de Cinema, exposição de caricaturas e tirinhas na Galeria de Artes e apresentações no palco principal. Confira a Programação Completa - Hoje (16) – 19:30h têm Top Rock 90 - Dia 17/3 – 19:30h – Tributo a Cássia Eller com Tacy de Campos - Dia 18/3 – 19:30h – Pagode 90 The - Dia 19/3 – 19:30h – praça de eventos II – Lilly Araújo – #TBT90. Imperdível!!!

Lótus Clube

As sócias do Lótus Clube convida para a reunirão no dia 18/3, no Bistrô. Com o tema o Dia das Mães: terá como anfitriãs Naty Silveira, Josélia Dantas, Neide Albuquerque, Clésia Rodrigues. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (16); Edna Paiva, José Octávio de Castro Melo, Jesarella Dias, João Cruz, Lis Gardênia Assunção Veras, Prado Neto, Edi Vasconcelos Fotografia, Francimar Pereira, Duda Loren etc. Dia 15/3; Firmino Paulo, Leila Pereira Daianis, Jucélia Portela, Marcelo Coelho, Helena Gama, Luiz Eduardo Bastos, Abel D Luka etc. Saúde & Paz!!!

Livro

A linda Clarissa Vilar, que é filha de Raquel e Francisco Vilar, vai lançar um livro de poesias no dia 19/3, na Livraria Anchieta. Chics!!!

Almoço

Aniversariante de domingo (15) foi o Padre Luiz Eduardo, que comemorou a data com amigos em um almoço na belíssima residência de Maria do Livramento.Parabéns!!!

Café

Confirmado o nosso "CAFÉ COM LUCIENNE" homenagem ao Dia Internacional da Mulher, vai acontecer dia 31 de março de 2020, no Espaço D - by Delcy Marques, com fotos de Tibério Helio e equipe. Aguardem mais detalhes do nosso Café, que reunirá vips de nossa sociedade. Chics!!!

Convidados

Confirmados para o nosso "CAFÉ COM LUCIENNE", no dia 31/3, no Café Espaço D -; Josélia Dantas​, Rosa Dantas, Naty Silveira, Vânia Guerra, Vera Lobão, Lourdes Batista​, Conceição Araújo, Vera Lúcia, Neide Medeiros, Normélia Cordeiro Mota Costa​, Teresinha Machado, Maria Hilda Monteiro​, Pastora Brito, Sônia Carneiro, Eliene Carneiro​, Gracinha Portela Monteiro​, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Ausair Chaib Gomes​, Márcia Soares​, Mariano Marques, Carlos Mesquita Mesquita​, Lourdes Mazuad, Yuri Moraes, Neythania Barbosa​, Lusani P. de Moura​, Karine Barros​, Lina Josefina Lages, Jayanna Rackell Moura Soares, Simone Castro, Málaque Santos, Lucicleide Sampaio, Jorginho Medeiros, Vera Santos etc. Chics!!!

Elo's Clube

As sócias do Elo's Clube realizaram reunião, no Bistrô em grande estilo. A querida Vera Santos foi a anfitriã da primeira reunião de 2020 do Elo´s Clube, que foi bem animada, com muitas fotos e selfie's. Chics!!! Na foto Vera Santos com o querido Jorginho Medeiros. Chics!!!



Um click na querida Drª Maria Clara Almeida, que foi aprovada em Primeiro Lugar/Duas Vagas Apenas em um Concurso Nacional de Especialização em Cardiologia no famoso e concorrido INCOR (Instituto do Coração ) - SP. Parabéns. Chic!!!







Um click nas queridas Maria Hilda Monteiro e Socorro Santos em café badalado. Chics!!!







