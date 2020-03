Bem Viver

A querida Haydée Ferreira está à frente do projeto "Amantes do Bem Viver", que conta com palestras sobre Educação e Organização Doméstica, Conceitos e Tendências de Arquitetura e Design, Etiqueta e Arte de Receber. As palestras serão ministras por Haydée, que é especialista em arquitetura, decoração, designer e consultoria de etiqueta social. O curso acontecerá de 14 a 16/4, no Espaço Coco Bambu. Imperdível!!!

Projeto

A cantora Zélia Duncan será a atração de abertura da temporada 2020 do Projeto Seis e Meia. O show acontecerá no dia 19/3, no Theatro 4 de Setembro. Imperdível!!!

Elo's Clube

Na noite de 12/3 as sócias do Elo's Clube realizou a reunirão em espaço badalado para a posse da nova Presidente - by Joselene Carlos Claudino. Sandra Macedo passou o cargo para a nova presidente. Chics!!!

Granf Clube

A querida Joice Nunes presidente do Granf Clube convida para a reunirão no dia 17/3, em espaço badalado, para a posse da nova presidente - by Mirna Ribeiro. Chics!!!

Artes de Março

A programação do Artes de Março continua com Mostra de Cinema, exposição de caricaturas e tirinhas na Galeria de Artes e apresentações no palco principal. Hoje (13) têm às 19:30h – praça de eventos II – Sertanejou Amigos etc. Imperdível!!!

Fraternidade

Dia 12/3 foi a celebração de 25 Anos de História e o lançamento oficial da Caminhada da Fraternidade, realizado no auditório Dom Avelar, na Igreja de Fátima. Em 2020, a Arquidiocese de Teresina, por meio da Ação Social Arquidiocesana (ASA), apresentou o tema “Com Paixão – nosso coração junta essas palavras”, um sentimento que une duas palavras que estão presentes em todas as ações ao longo desses anos. Amém!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (13); Dilson Tavares, Eduardo Nogueira, Cynara Barbosa, Francisco Lima, Graça Mota Freire, Fernanda Sheyla, Carmelita Freire, Manuel Arrey, Josiane Sousa, Fernando Reis, Francisco Lima, Mazerine Cruz Lima Netto etc. Dia 12/3; Padre Luiz Eduardo, Margarete Coelho, Osvaldo Bonfim de Carvalho, Edvil Bonfim, Anna Coutinho Melo, Jaqueline Bezerra, Olifranci Santana, Lumena Brito, Glaucia Helena Glaucia, Vânia Araujo, Gleyson Santos, Israel Araujo, Naldo Morais etc. Saúde & Paz!!!



Um click em Andressa Sales Carneiro formanda de Direito. Os pais Carla Sales e Marcondes Carneiro realizaram uma belíssima festa com familiares e amigos, ao som de Bandas badalados. Chics!!!







Um click no empresário e engenheiro José Nunes Filho - by Construtora Estrutural - Engenharia, Locação & Serviços. Chic!!!







Câmara Municipal de Teresina - Um click em Valmir Miranda, Tânia Miranda, que recebeu o Título de Mulher Destaque 2020, proposição do vereador Inácio Carvalho. Chics!!!











Um click na querida Vera Lobão, que foi empossada presidente do Clube do Chá. Foto Péricles Mendel. Chics!!!







Dia Internacional da Mulher (8/3) - Maria Hilda Monteiro reuniu amigas para um Café badalado. Com Vânia Guerra, Sônia Carneiro, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro e Eliene Carneiro. Chics!!