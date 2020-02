Confira todos os dias: notas&fotos nas nossas Redes Sociais

Artes de Março

O Artes de Março está chegando e traz maravilhosos espetáculos com artistas locais e nacionais. O tema do Festival será “Geração 90”, e quem abre a programação musical, no dia 8/3, a partir das 19h, é a atração cover do Elton John em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E no dia 10/3, têm o humorista João Cláudio Moreno - para celebrar os seus mais de 30 anos de carreira. Imperdível!!!

Academia

O escritor e advogado Moisés Ângelo Reis é o mais novo imortal da Academia Piauiense de Letras. Ele ocupa a Cadeira 28, que teve como último titular o desembargador Manfredi Mendes de Cerqueira. Chics!!!

“Casinha de Doações”

Para garantir um tratamento mais humanizado aos pacientes, a Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-PI) firma parceria com lojistas e comerciantes para receber a “Casinha de Doações” em seus estabelecimentos. O gesto de amor é simples e muito importante na luta contra o câncer. Informações de como receber a Casinha, entre em contato pelo telefone (86) 3215-9650. Sua ajuda é fundamental nessa luta!!!

Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (9/2); João Vicente de Macedo Claudino, Roosevelt Furtado de Vasconcelos, Amanda Kevily, Ronayr Ferreira, Gustavo Jacob, Antonia Oliveira, Aquiles Nogueira Lima Filho, Jarbas Fernandes, Agnes Gesele Wanzeler, Eugênio Rego, Alda Gomes Castro Machado, Ulisses Neto, Vanessa Vasconcelos, Marcos Zellmann, Dani Nóbrega, Safira Ferreira, Nayana Rios etc. Felicidades!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (10); Adriana Fortes Rebêlo, Fábio Gomes, Gardênia Lopes, Fernando Modesto, Cyntia Freitas, Fabi Eufrazio etc. Saúde & Paz!!!

Aniversário

Domingo (9) quem completou mais um ano de vida foi a oftalmologista Nayana Rios, que é especialista em córnea e lentes de contato integra a equipe de profissionais do Hospital. Parabéns!!!



Um click nas queridas Neide Medeiros, Terezinha de Jesus Santos e Gracinha Monteiro em evento badalado. Foto Tibério Helio. Chics!!!







Um click nas queridas Nailza Mourão Guimarães Meneses e na decoradora Naty Silveira em evento badalado. Foto Tibério Helio. Chics!!!







Um click em Dr. Aloisio Luz e Priscila Karinne em evento badalado. Chics!!!







Um click nas queridas Myrian Castro, Antônia Duailibe, Anna Andrade e Conceição Araújo em evento badalado. Foto Tibério Helio. Chics!!!







Um click no empresário Valmir Lima - by Rei dos Tênis - em um tbt no Carnaubinha Praia Resort. Chic!!!







Parabéns para o aniversariante de domingo (9) o empresário João Vicente de Macedo Claudino!!! Com Joselene Carlos Claudino. Chics!!!