Confira os destaques da Coluna Prisma desta segunda-feira 12/07.

No dia 8/7, aconteceu a posse de Edvaldo Marques como Secretário Municipal de Produção Agropecuária no Salão Nobre da Prefeitura de Teresina, e foi capitaneado pelo prefeito Dr. Pessoa. Chics!!!

A presidente do Rotary Club de Teresina - Ininga, Mirian Mendes, fez a entrega da seladora e dos potes de vidros para armazenamento de leite materno para o Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Há mais de um ano o setor, coordenado pela Valéria, precisava desses equipamentos para continuar ajudando na promoção do aleitamento materno exclusivo. Chics!!!

A Chapa “Avante CRECI” foi eleita no dia 7/7 a nova Gestão do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-PI), que vai atuar no Triênio 2022/2024. Pedro Nogueira Lima atualmente exerce a função de presidente interino e foi reeleito para gerir as demandas da categoria pelos próximos três anos. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (12); Magnólia Soares de Macedo, Carlos Sousa, Nayara Aguiar, Priscilla Silveira, Chrisley Trindade, Denis Coulter, Saulo Oliveira, Joelma Patrícia, Alexandro Moura, Sheyla Carvalho, Socorro Maia, Felipe Farias, Laurinha Beatriz etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 11/7;Iraceara Soare, Neythania Barbosa, Hélio Magalhães Castro, Cassandra Portella, Jean Marinho, Carlos Correia, Mauro Botelho, Sabrina Sanches, José Orlando, Clistenes Aguiar, Nill Borges, Júnior Vilarindo Juliana Leal etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariante do dia 10/7; Adão Rodrigues dos Santos, Luiz Ayrton Santos Junior, Márcio Lima, João Paulo, Vanuza Moura, Daniel Cardoso, Eliana Sá, Francy Mary Pádua, Zequinha Coelho, Chico Alberto Araújo - Radialista, Eulalio Damazio, Karina Benício Leite, Eliana Sá, Valdeci Dantas, Roberto Veloso, Luciana Eugênio etc. Felicidades!!!

Por favor envie Notas&Fotos agora para o meu novo email: [email protected] -. Chic!!!



#Parabéns para a aniversariante do dia 11/7; Neythania Barbosa!!! Linda&Chic!!!







#Parabéns para a minha querida amiga aniversariante de hoje (12); Magnólia Soares de Macedo!!!







A querida Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas divulgou nas Redes Sociais esta Sessão de Amor com o sobrinho o Príncipe João. Chics!!!







#Parabéns para o aniversariante do dia 10/7; Daniel Cardoso!!!







Um click da querida Cristina Queiroz Mendes, sempre nos lugares badalados com um look Lindo&Chic!!!







#Parabéns para o aniversariante do dia 10/7; "Dr. Luiz Ayrton Santos Junior, que desenvolve importantes projetos que impactam na causa do Câncer de Mama. Seu empenho é essencial nessa luta por mais acesso a tratamentos e direitos na causa do câncer. Muita saúde e vida longa!" Fundação Maria Carvalho Santos.







#Parabéns para a querida amiga das antigas - Iraceara Soares!!! Que comemorou a data (11/7), em família. Na foto com o filho Fabrício Santos. Chics!!!







#EVVIVA - Parabéns para a aniversariante de hoje (12), a minha querida amiga e Parceira das Antigas na #LUCIENNEEMREVISTA e nos maravilhosos móveis personalizados do meu apartamento, Priscilla Silveira!!! Na foto com o marido empresário Jansen Nildo. Lindos&Chics!!!









