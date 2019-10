Confira os clicks do aniversário de Luis Figueirêdo

Parabéns

O querido amigo decorador Luis Figueirêdo comemorou o seu aniversário em grande estilo, em Buffet badalado. Aproveitou para lançar o seu livro com os eventos que levam sua assinatura na carreira de decorador. Na festa estava os familiares, parceiros e amigos. Um luxo. Chics!!!





Um click no cardiologista Thenyson Leitão, Luís Figueirêdo e seus pais - Rejane e Eduardo Figueirêdo. Chics!!!





Um click em mim com o aniversariante Luis Figueirêdo, que é o responsável pela a decoração da nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, no dia 26/11, no Grille. Chics!!!











Missa

Hoje (4) os familiares e amigos do jornalista/colunista - Manoel Marques Ferreira (Nelito Marques) se encontram, às 7h da manhã, em Missa pelo Sétimo Dia de seu falecimento - na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (4); Juliana Bandeira, Maria Morais, Gabriela Mousinho, Elizabeth Lustosa, Diana Azevedo, Edvan X Wanessa, Cleyton Macedo, Francisco A. S. Ramos, Rustenio Silveira etc. Dia 3/10; Raulino Castelo Branco Filho, Claudio Roque, Giselia C. Clayton, Joaquim do Arroz, Lorena Gaioso Lorena, Wilna Jorge, Letícia Pereira etc. Dia 2/10; Priscila Andrade, Naiana Alves, Deuzilene Santos, Brito Junior, Idoval Graco, Nayana Vilhena Teive, Éderson Vinicius Borges, Manoel Camarço, Rossiney Milhomem, Carolinne Paiva, Perpetua Alencar etc. Dia 1/10; Isabel Magalhães, Geysa Silva, Jeremias Pereira, Mario Rodrigues Capitão, Junior Francisco, Larissa Silveira, Iraildo Lima etc. Saúde & Paz!!!

Parcerias

A Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Parcerias já confirmadas; Fotos - Tibério Hélio e Marcos Soares -, Bolo - Odelita Nunes - Bolos&Artes, Drinks - Silvia Drink's, Floricultura Li - by Alcênia Ribeiro, com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo etc. Aguardem mais detalhes!!!

Outubro

A Corrida Rosa será no domingo (6) na Avenida Raul Lopes, e é realizada pela Fundação Maria Carvalho Santos, através da XCRONO - Assessoria e Cronometragem Esportiva, fazendo parte dos eventos do Outubro Rosa. Largada: 7h. Percurso: 5.400 METROS - Teresina Shopping, sentido Ponte Estaiada, retornando para o Teresina Shopping - ANEXO I - É Obrigatório a utilização do KIT no dia do evento. Imperdível!!!

Projeto

O Projeto Melhor de Três fará duas apresentações em Brasília. Os shows serão no dia 15/10, no Restaurante Feitiço Mineiro, às 21h, e no dia 16/10 na Câmara Federal, na sessão solene em comemoração ao Dia do Piauí, às 11h. Chics!!!

O SIM

O promotor Augusto Soeiro e a defensora pública Vanessa Brasil, dizem SIM em grande estilo no sábado (5/10) na Paróquia de São Cristóvão, seguida de cumprimentos no Espaço Coco Bambu. A lua de mel será na Ásia, seguido de roteiro na Tailândia e Singapura. Chics!!!

Enlace

Hoje (4) os advogados Alinne Sousa & Gutemberg Ribeiro, dizem SIM ao amor no Fiore Buffet. A querida Zezita Ribeiro, é a mãe do noivo, juntamente com a irmã do noivo Cynthia Ribeiro: estão nos preparativos de todos os seus deliciosos doces, bolo, bem casados com sabores especiais. Chics!!!

Título

O bailarino, coreógrafo, diretor, pesquisador e professor de improvisação e composição - Marcelo Evelin recebeu no dia 3/10 o Título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Piauí e o professor Marco Antonio de Sousa Correia recebeu o Título de Professor Emérito da UFPI -, no Cine Teatro da UFPI, Campus Ministro Petrônio Portella. Chics!!!

Fundação

Hoje (4), o Centro Estadual de Tempo Integral Zacarias de Góis, o famoso Liceu Piauiense, comemora 174 Anos de Fundação. A instituição que fez e faz parte da vida estudantil de milhares de pessoas, hoje atende 800 estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral. Merecido!!!