Confira a Primeira coluna Prisma de 2022.

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (3/1/2022);Marcos Davi Carvalho, Gustavo Conde Medeiros, Marianne Pires, Alexandre Viana etc.Feliz 2022!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 2/1/2022; Valdenê Albino, Gilberto Pedrosa, Italo Mendes Rodrigues, Severino Ferreira Silva, Francy Monte, Renata Miranda Santos, etc. Feliz Ano Novo!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 1º/1/2022; Vânia Guerra Pereira, Pedro Henrique Lima, Elisabeth Sá, Fritz Moura, Marcelo da Costa, Ronaldo Neiva, Roberta Costha, Euzilene Alves, Tadeu Nascimento, Cida Sousa, Mauro Lopes, Osiel Silva Chagas, Apoena Borges, Sâmia Silveira, Jorge Ivan Teles Sousa, Clara Beatriz, Marlene Rodrigues, Ieda Maria Soares Flores, Amarante Cajueiro, Lizandro Nogueira, José Inácio Da Costa Soares, Clovis de Souza, Joaquim Monte, etc. Feliz Ano Novo!!!

#FelizAnoNovo!!!

Para os Amigos e Amigas que não se esqueceram de mim em 2021; José Filho, Diego Oliveira, Geraldo Cunha Oliveira, Rafaella Vitale e Dr. Carlos Tajra, Socorro Castelo Branco e Raulino Castelo Branco Filho, Socorro Santos e Adão Rodrigues, Adalya Fonseca Santos Rodrigues Gaioso, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryanne Carneiro, Kelly Carneiro, Marinalda Oliveira, Zelita Melo, Naty Silveira, Drª Lusani Soares, Neythania Barbosa, Francisca Pereira, Cintia Silva, Caroline Silva, Pastora de Brito, Amélia Teresa Fonseca, Myrian Castro, Iraceara Soares, Dalila Parente, Conceição Araújo, Joice Viana Nunes, Solange Reis Martins, Magnólia Soares de Macêdo, Regina Marques, Belisa Ramos Bezerra, Ausair Chaib Gomes, Tânia Miranda, Gisela Freitas, Lina Josefina Lages, Patrícia Monte, Nelci Grass, Vera Lúcia Santos, Liana Maria Mota dos Santos Rocha Portela, Pedro Portela, Lavínia Coelho Brandão Costa e Nelson Nery Costa, Vania Maria Guerra Pereira da Silva, Vera Lobão, Rosa Linhares, Bena Moura Santos, Ana Rios, Eliane Nogueira, Sued Rocha da Paz e Alfredo Rocha, Dinah Frota, Judson Conrado, Lilian Martins, Vera Santos, Darnel Brito, Gracinha Monteiro, Claudete Monteiro, Josélia Dantas, Mônica Mesquita, Delcy Marques, Dr. Airton Andrade, Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita, Carlos Mesquita, Juliana Mazuad, Lourdes Batista, Maria Hilda Monteiro, Málaque Santos, Magal, Mirna Ribeiro, Márcia Soares, Simone Pães Landim, Júlia Carvalho, Raquel Vilar, Lídia Edna Silva, Sara Alves, Paulo Marcell Silva Terceiro, Lucicleide Sampaio, Adriana Lemos, Valdenê Albino, Natura, Grupo Alyne Cosméticos, sócias do Lótus Clube de Teresina - by presidente Zelita Melo, sócias do Clube do Chá - by Vera Lobão, Waldecy Matos, Jayanna Rackell Moura Soares, Felipe Montezuma, Mônica Queiroz, Alexandre Rangel Correia, Yuri Sampaio, Francisco Sampaio, Ana Luíza Silva, Colunista - Beto Loyola, Edilson Campos, Mauro Veras, Ítalo do Sax, Dj Victor Carvalho, Mahda Matte, equipe de vídeos e fotos - by Tibério Hélio, Personagem - Wow Produções - Jésus Carvalho etc. Feliz 2022!!!



#Domingo-Parabéns para a aniversariante de domingo (3/1/2022); Valdenê Albino!!! Na foto com a família reunida em Sampa. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 1º/1/2022; Vania Maria Guerra Pereira da Silva!!! Na foto com as queridas amigas do Clube do Chá - Sinhã Aragão, Marisa Resende Barbosa, Eliene Nogueira, Málaque Santos, Lina Josefina Lages e Rosa Linhares em reunião animada do Clube. Chics!!!







#Feliz2022 - Para a querida Josélia Dantas, que continua no litoral piauiense em família. Chics!!!







#Feliz2022 - Para a querida Regina Marques, que celebrou em grande estilo a virada de ano no sítio em família. Chics!!!







#Feliz2022 - Para a engenheira Rafaella Vitale e o cirurgião plástico Carlos Tajra, com os filhos Guilherme e Isabella, que celebrou a virada de ano em família. Chics!!!







#Feliz2022 - Para a querida Solange Reis Martins, que celebrou a virada de ano em família. Chics!!!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no