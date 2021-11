Começou o Esquenta Black Friday Paraíba com ofertas imperdíveis durante o mês de novembro

#ClubedoChá



Hoje (13) a reunião fica por conta da odontóloga e primeira-dama de União, Maria Clara Medeiros, que reúne as sócias do Clube do Chá. Chics!!!

#Decoração

A querida Haydée Ferreira viaja no dia 16/11, para São Luís/MA, para fazer a decoração do Chá Revelação da nora Joana Carvalho Ferreira, que está grávida do sétimo neto de Haydée. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (12); Elivaldo Barbosa, Márcio Menezes, Edson Monteiro, Maria Ângela, Nathy Araújo etc. Saúde & Paz!!!

#EsquentaBlackFridayParaíba

Começou o Esquenta Black Friday Paraíba. São ofertas imperdíveis durante todo o mês de novembro no site https://www.armazemparaiba.com.br/. Os clientes ainda podem fazer compras pelo App Paraíba, disponível nos dispositivos Android e IOS. Imperdível!!!

#FestlusoVolta

Após uma pausa de um ano, devido à pandemia, o Festival de Teatro Lusófono - Festluso 2021 volta a acontecer no seu palco fundador, Teresina, Piauí, reunindo a cultura, tradições e saberes de artistas de países que falam a língua portuguesa. O evento acontecerá de 22 a 28/11, com várias atrações, entre apresentações de grupos artísticos e oficinas que serão concentradas no Espaço Cultural Trilhos, na Av. Miguel Rosa e no Theatro 4 de Setembro. O público presencial será limitado e terá que apresentar cartão de vacinação, uso obrigatório de máscara facial e uso de álcool em gel. O evento tem realização do Grupo Harém de Teatro, de Teresina. Patrocínio do Governo do Estado do Piauí - SIEC / Equatorial Piauí. Imperdível!!!

#PresençasConfirmadas

*Eu (Luciêne Sampaio) convido você para um Café Chics!!!- em grande estilo no dia 23/11, às 18h30, no Maria Café & Ateliê -. Presenças já confirmadas; Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliene Carneiro, Gliceryane Carneiro, Kelly Carneiro, Vânia Guerra Pereira da Silva, Josélia Dantas, Marinalda Oliveira, Gracinha Monteiro, Naty Silveira, Yuri Moraes, Carlos Mesquita, Drª Lusani Soares, Neythania Barbosa, Liana Mota Portela, Teresa Rebelo, Francisca Pereira, Pastora de Brito, Regina Marques, Amélia Teresa Fonseca, Myrian Castro, Iraceara Soares, Sávia Dourado, Dalila Parente, Dinah Frota, Talita Neiva, Wanda Lages, Conceição Araújo, Carlúcia Mouzinho, Joice Nunes, Solange Reis Martins, Magnólia Soares Macêdo, Ausair Chaib Gomes, Arlete Paes Landim, Tânia Miranda, Lina Josefina Lages, Mirna da Silveira Ribeiro, Patrícia Monte, Nelci Glass, Vera Lúcia Santos, etc. Ao som do Dj Victor Carvalho e da cantora Mahda Matte, Performance Jayanna Rackell Moura Soares, Sax - by Ítalo do Sax e Fotos de Tibério Hélio e Equipe etc. Imperdível!!!

#Noivado - No dia 6/11, foi a comemoração do aniversário do administrador Lucas Gayoso, e ele aproveitou para ficar noivo da jornalista Marina Linard, filha do meu querido amigo empresário Solon Silva, um dos primeiros anunciantes da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!

















Um click do César Augusto com a mãe Drª Lusani Mora, Kamila Moura e o nutrólogo e endocrinologista Dr. Hésio Moura em comemoração animada. Chics!!!







Parabéns para Ana Maria Brandão Veras, que passou na Faculdade para Medicina, filha de José Bezerra Veras Júnior e Ana Alda Brandão Veras, e neta dos queridos Maria Elizabeth Veras e José Veras. Chics!!!







#AlphaModas - Um click das amigas empresárias Lais Tarasconi (Tônage) brindando o sucesso do evento de moda - Veste Rio. Chics!!!

#Livro - Na noite de 10/11 a GZ Editora, e o ex-presidente da Academia Piauiense de Letras (APL/PI), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PI), presidente do Conselho Estadual de Cultura, Defensor Público, Professor, Advogado e Escritor - Nelson Nery Costa, receberam familiares e convidados para a noite de Autógrafos e o lançamento em grande estilo da Obra 'Direito Constitucional Brasileiro', - by Nelson Nery Costa, no Espaço Coco Bambu Eventos. Chics!!!



Um click de Alice com a mãe Lavínia Coelho Brandão Costa na noite de Autógrafos e lançamento do livro do marido Nelson Nery Costa. Chics!!!

Um click do advogado Cláudio Feitosa com a esposa Defensora Pública do Estado do Piauí, Patrícia Monte no evento de autógrafos e o lançamento da Obra 'Direito Constitucional Brasileiro', by Nelson Nery Costa, no Espaço Coco Bambu Eventos. Chics!!!

















