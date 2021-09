#ExpoCaju

Começou no Riverside Shopping, e vai até sábado (25) a programação da Expo Caju 2021. Para a realização do evento, um grande time de apoiadores e parceiros: o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Piauí (Sebrae/PI) e o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater) etc., que reconhecem a importância do evento para o Estado/PI. A Expo Caju Piauí é uma realização da Data Eventos. Imperdível!!!

#ClubedoChá

No dia 23/9 a querida Gláucia Vilarinho foi a anfitriã do almoço das sócias do filantrópico Clube do Chá, e recebeu em grande estilo na sua belíssima residência. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (24); Solange Reis Martins, Marilene Menegazzo, Vallenight Leo, Adriana Mara Baptista, Tita Maciel Alves, Franklin Medeiros, Gilceia Meireles etc. Saúde & Paz!!!

#Filmes

Os filmes “A Casa Sombria”, “No Ritmo do Coração”, “Garota da Moto” e “A Abelhinha Maya” chegam essa semana no Cinemas Teresina. O local funciona todos os dias, seguindo as orientações sanitárias de prevenção à pandemia. Imperdível!!!

#DomVitello

Não deixe de ir conhecer o Restaurante da querida Francisca Pereira - by Ótica Retina/Pousada Universitária e o seu badalado Bar & Churrascaria na Avenida Homero Castelo Branco, 2310 - Horto - Telefones - (86) 99862.2010/99961.4838. Chics!!!

#Promoção

As altas temperaturas em Teresina pedem produtos para amenizar o calor: Armazém Paraíba está com ofertas especiais em climatizadores, ar-condicionados, ventiladores e splits. Os itens podem ser parcelados em 10x sem Juros nos Cartões. Imperdível!!!

#Family



Um click na empresária Francisca Alves - by Óticas Retina, Pousada Universitária e Dom Vitello -, com Rafaela Muniz, Samuel Silva, Cintia Silva, Caroline Silva, Joaquim Jr., e as crianças: Théo e Sophie em festa animada. Chics!!!







#Festa

A comemoração de aniversário da belíssima médica Renata Albino aconteceu no dia 21/9, em família. Parabéns!!! Ela já retornou para Sampa, e o namorado de Renata, o médico Hélio Tavares para Patos/Paraíba. Na foto com o pai Benedito Cirilo e a mãe Valdenê Albino. Chics!!!







#BodasdeOuro

No sábado (18) Socorro Santos e Adão Rodrigues dos Santos comemoraram 50 Anos de feliz união conjugal, são pais de Adálya, Arana e André. Felicidades!!!







Parabéns para a querida aniversariante de hoje (24); Solange Reis Martins!!!







ClubedoChá

Um click das queridas Eliane Nogueira, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro e Myrian Castro na reunião do Clube do Chá na residência da querida Glaucia Vilarinho. Chics!!!







#ClubedoChá

Um click das queridas Tálita Neiva, Vânia Guerra, Vera Lobão e Alice Castelo Branco Carvalho em reunião do Clube do Chá na residência da querida Glaucia Vilarinho. Chics!!!







#ClubedoChá

Um click da querida anfitriã Glaucia Vilarinho com Cristina, Lísia, Emilia e Simone, em reunião do Clube do Chá na sua residência com as filhas e amigas. Chics!!!





