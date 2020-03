Começa hoje (6) até o dia 7/3 no Teresina Shopping a Liquida Verão

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6); Dr. Francisco Vilar, Viviane Messias, Ricardo Dias, Sildineya Pires Martins Pires, Shirley Maria Campelo, Tete Meneses etc. Dia 5/3; Wellington Dias, Yala Sena, Carla Macedo, Nábya Carolline, João Filho etc. Dia 4/3; Julia Beatriz, Gustavo Vasconcelos, Gerson Rezende, Tânia Macedo, Luiz Brandão etc. Saúde & Paz!!!

Palestrante

Nos dias 2 a 4/4, acontece a Jornada Paulista de Oftalmologia, em Botucatu (SP). Um dos mais relevantes eventos de oftalmologia do país pelo elevado nível científico, diversidade de atividades e pelos renomados convidados do Brasil e do mundo. Um dos palestrantes da 11ª edição do evento é oftalmologista piauiense César Vilar, que transmitirá seu conhecimento e expertise sobre o tema “Controle do astigmatismo na cirurgia de catarata”. Chic!!!

Mulher

O dia 8/3 é, desde 1975, comemorado pelas Nações Unidas como Dia Internacional da Mulher. Mulher forte e com atitude.

Hoje,

Não quero ser a mulher forte, com atitude de leoa, sedutora, aquela que luta, defende, conquista, consola, abriga...

Hoje,

Eu quero deixar que a mulher sensível, delicada, romântica, frágil...seja vista e sentida!

Quero um carinho, um abraço, um colo...

Quero braços que me envolvam protejam, abriguem. Viva as MULHERES MARAVILHOSAS. Chics!!!



Cristina Queiroz Mendes. Chic!!!



Regina Marques. Chic!!!



Parabéns para a querida Josi Carlos Claudino, que aniversaria hoje (7/3). Chic!!!



Magnólia Soares de Macedo. Chic!!!

Cultura

O Exmo. Sr. Governador do Estado do Piauí - Wellington Dias, o Exmo. Secretário de Estado da Cultura - Fábio Novo e o Exmo. Presidente do Conselho Estadual de Cultura - Nelson Nery Costa realizaram a reabertura do Centro Cultural M. Paulo Nunes - com a reforma e modernização da sede do Conselho Estadual de Cultura - bem como o lançamento da Revista Presença nº 52, do livro Modernização e Vanguarda - 1ª série, de M. Paulo Nunes e Caçuá - de Cineas Santos no dia 2/3 às 11h. na Sede do Conselho - no Auditório Liz Medeiros - na Rua 13 de Maio, n º 1513 - Bairro Vermelha. Chics!!!





Hoje (6) é dia de parabéns para o oftalmologista Francisco Vilar, que comemora mais um ano de vida. O profissional é o fundador do Hospital de Olhos Francisco Vilar que tem mais de 40 Anos de atuação e é reconhecido como um dos mais completos centros de prevenção, diagnósticos e tratamentos da visão no Brasil. Seu pioneirismo é reconhecido em todo o norte-nordeste do país. Chic!!!