Começa hoje (4) o 2º Congresso Brasileiro Ciência e Sociedade

#Congresso

Começa hoje (4) e vai até o dia 7/10 o 2º Congresso Brasileiro Ciência e Sociedade com a temática “Conhecimento e Tecnologia para o Desenvolvimento Social”. O evento, que é uma promoção do Centro Universitário Santo Agostinho, acontece de modo remoto, e conta com o renomado Professor e Dr. Durval Muniz de Albuquerque Júnior, autor de livros, com a conferência: “De Práticas Sociais, poder e sexualidade em Foucault e em Bourdieu: o Brasil atual à luz de Michel Foucault”. Imperdível!!!

#Inauguração

Grazie pelo convite do empresário Jorge Ivan Teles, que inaugura no dia 5/10, às 19h com coquetel o Coworking Prospperar na Rua Thomas Edson, 2203 - Horto. Chics!!!

#BazardaRFCC/PI

Já tem data para acontecer e tudo está sendo organizado com muito carinho: nos dias 6, 7, 8/10, no Lar de Maria na Avenida São Raimundo, 1000 - Piçarra. Roupas, acessórios e até móveis estarão disponíveis durante o Bazar. Pagamentos através de PIX ou Cartão de Crédito. A renda do Bazar será distribuído 1000 Cestas de Natal. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (4); Juliana Bandeira, Gabriela Mousinho, Elizabeth Lustosa, Edvan X Wanessa, Maria Morais, Cleyton Macedo, Francisco A. S. Ramos, Rustênio Silveira etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Para os aniversariantes de domingo (3); Raulino Castelo Branco Filho, Lorena Gaioso Lorena, Joaquim Do Arroz, Giselia Claudino Clayton, Claudio Roque, Letícia Pereira, Joaquim Caldas Filho, Luciana Nunes, Ricardo Mendes de Carvalho, Myriam Eduardo, Ricardo Malta, Marcia Sales, Wilna Jorge etc. Felicidades!!!

#Sábado

Para os aniversariantes de sábado (2); Adalgisa Moraes Souza, Cristina Castelo Branco, Vicente Gomes, Luciano Falcão, Eduardo Crispim, Jhamille Wellenn Almeida, Carolinne Paiva, Elisângela Araújo, Brito Junior, Deuzilene Santos, Naiana Batista, Nayana Vilhena Teive, Idoval F Silva, Éderson Vinicius Borges, Manoel Camarço, Perpetua Alencar, Rossiney Milhomem etc. Felicidades!!!

#E-mail

Envie notas e fotos para o nosso novo e-mail: [email protected]





#Parabéns para o aniversariante de domingo (3); Raulino Castelo Branco Filho!!!





#Parabéns para a aniversariante de sábado (2); Cristina Castelo Branco!!! Na foto com a filha Emília. Lindas&Chics!!!





#Elo'sClube

Grazie pelo convite da querida Eliene Carneiro, que reuniu no dia 30/9, as sócias do Elo's Clube e convidados em espaço badalado. Com Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Gliceryanne Carneiro, Kelly Carneiro, Vera Santos, Sandra Pádua, Cida Tenório, Jandira Dias, Luciana Medeiros, Adalgisa Dias, Aldineide Araújo, Soraya Brito, Christiane Mendes, Maria Eugênia Coelho, Lenita Medeiros etc. Chics!!!!







#SãoPaulo - Um click nas queridas Socorro Resende e Socorro Castro no ROI Méditerranée em Sampa: um lugar inspirado no Sul da França. Lindas&Chics!!!

