Começa hoje (13) até o dia 19/12, o Salão do Livro do Piauí/SALIPI - com o tema “Onde houver trevas, que eu leve livros”, no Complexo Rosa dos Ventos na UFPI. Vai homenagear os escritores piauienses Graça Vilhena e Climério Ferreira. Organizado pela Fundação Quixote e pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Imperdível!!!

Para os aniversariantes de hoje (13/12); Rodney Gonçalves, Walmir Beinar, Lázaro Medeiros, Raquel Brito, Dhiancarlo Jodelle, Thiago Miranda Monte, Marcos Honorato, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes de domingo (12/12); Ronaldo Medeiros, Leonardo Eulálio, Luis Segundo Rodrigues Mota, Marcia Silva, Michel Renann Guedes Cordeiro, Denise Geroncio, Talita Varela, Ericléia Raiane Oliveira Gomes, Elder Jales Carvalho Jr., Andréia Araújo, Dj Byron Lopez, Karlos Wendell, Paiva Filho, João Victor Macêdo Paiva, Elder Jales Júnior, Lucas Falcão, Izabel Christina Ribeiro Gonçalves, Paulo Nunes Cordeiro, Mayco Jucá Sampaio, etc. Felicidades!!!

Para os aniversariantes de sábado (11/12); Dora Parentes, Ivana Fortes, José Eusso, Kelma Moura, Cléo Amorim, Marister Ramos, Carlos Kleber, Nonato Oliveira, Cartunista Nilton Magalhães, Xico Rodrigues, Valmir Junior, Larissa Dias, Mário Pistelli Jamberg, Áureo Tumpinambá, Danielle Rêgo, Tatyara Martins etc. Felicidades!!!

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina, em parceria Governo do Estado e Rede Cartões de Crédito, lançou a Campanha Natal de Luz e Prêmios que abrangerá todas as lojas do Centro, bairros e shoppings, no período de 10 a 24 de dezembro. A campanha Natal de Luz e Prêmios sorteará um Creta 0km, 5 bicicletas Audax e 5 vales-compras no valor de R $1.000,00 para os vendedores. Imperdível!!!

Os empresários Felinto Rezende e Rosa Núbia - inauguraram em grande estilo a mais nova Ótica de Teresina - Optômetra, com as presenças de alguns convidados por conta da pandemia. Chics!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#ConvescotedeNatal - Um click das queridas Juliana Tajra, Elisabeth Sá e Larissa Mendes, que receberam convidados no Convescote de Natal para comemorar os 10 Anos da LEMS - (sempre parceiras nos nossos eventos), e lançamento nova Coleção - com assinatura de Ronaldo Veras. Foto Magal. Chics!!!







#ConfraClosedClube - Um click das queridas Rosinha Rufino - presidente do Closed Clube, Nelci Grass, Maria Elizabeth Veras e Marlucia Monteiro Costa. Fotos Magal. Chics!!!







#Aniversário - Um click das queridas Maria Hilda Monteiro e Maria Do Carmo Bezerra Maciel. Foto Magal. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click das queridas Kelly Carneiro, Maria Flor e Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, no nosso Café. Foto Tibério Hélio. Chics!!!







#CaféChics!!! - Um click da querida produtora e cantora Internacional - Mahda Matte, que encantou com a sua voz e música, no nosso Café. Foto Tibério Hélio. Chics!!!







#CONFRASINDUSCON - Um click dos engenheiros e construtores na Confraternização do SINDUSCON, José Filho, Pedro Emílio Tajra Ferreira, Arnaud Abreu, Guilherme Fortes, Johhanes Costa e Eduardo Parente. Chics!!!







#Family - Um click dos queridos Caroline Silva, Francisca Alves, Francisco Pereira, e Drª Cintia Silva, em #tbt de fim de semana animado na praia. Chics!!!







#DomVitello - Um click da Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues - TCE/PI com a empresária Francisca Pereira em encontro no Dom Vitello Bar & churrascaria. Chics!!!









