Carnaval Iate Clube

A empresária Van Fernandes em conversa comigo e Beto Loyola em um domingo no Teresina Shopping, disse que passa o Carnaval em Teresina com o filho Danilo Carvalho, que reside em Porto/Portugal. Chics!!!

Alda Caddah feliz com a chegada, em breve, do filho Sérgio em Teresina, com a esposa Priscila e os filhos Nuno e Lina para passar o Carnaval em família. Chics!!!

A inesquecível Beth Cuscuz, vai apostar a sua candidatura a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Beth Lourdes repaginou o visual e já está ativa nas redes sociais.

Para os aniversariantes de hoje (21) Cláudia Claudino etc. Dia 20/2; Maria Alice Diniz, Daniela Parente, Elise Juliette Jacob, Manin Rego, Robert Rios Junior, Edna Nogueira, Roger Monte, Breno Brito, Socorro Cruz, Cleide Gomes, Maria Lemos, Andréa Azevedo, Orlando Sá etc. Saúde & Paz!!!

O ex-BBB e paratleta Fernando Fernandes virá a Teresina, em março, lançar o seu empreendimento imobiliário. A obra já está sendo construída na praia de Macapá. Ele é um dos investidores do negócio e aposta no litoral piauiense como uma das promessas do turismo mundial. Chic!!!





Meghan Markle e o príncipe Harry já marcaram a data para renunciar aos privilégios da Família Real. De acordo com a Revista People, um porta-voz do casal confirmou que o anúncio será feito formalmente no dia 31/3/2020. A partir do dia 1º de abril, os dois não ocuparão mais o escritório no Palácio de Buckingham e serão representados por sua equipe da fundação de caridade no Reino Unido. Segundo a People, está prevista uma revisão, após 12 meses, do contrato. Chics!!

Confira todos os dias: notas & fotos do Carnaval de pessoas vips nas nossas Redes Sociais - Facebook - Instagram - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Um click na querida Lurdinha Medeiros - Coordenadora da UBS - Dr. Reginaldo M. Castro - Renascença. Chic!!!







Um click nos empresários Socorro Santos e Adão Rodrigues - by Maria Café no evento Poesia, Cordel e Cantoria realizado em grande estilo no Café. Chics!!!







A querida Lourdes Batista curtiu o Corso em companhia dos netos, nora e amigos. Chics!!!







Mãe&Filho - Um click em Socorro com o filho Yuri Moraes em noite de Poesia, Cordel e Cantoria no Maria Café. Chics!!!







Um click em Joaquim Barbosa e Darnel Brito em jantar romântico. Chics!!!





Parabéns para a querida empresária Cláudia Claudino aniversariante de hoje (21)!!!