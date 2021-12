Capela Universitária São Paulo VI, Capela do Meduna, se prepara para nova fase

#Capela

A Capela Universitária São Paulo VI, conhecida como Capela do Meduna, após um ano do início das obras de restauração e modernização, se prepara para uma nova fase: passará a receber os fiéis para celebrações, orientações espirituais e eventos universitários. A solenidade aconteceu no dia 19/12, com a Missa de reabertura do local, celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito. Amém!!!

#CaféManhã

Hoje (20) a partir das 9h, a Superintendente de Parcerias e Concessões do Estado do Piauí, Viviane Moura, é a anfitriã de um Café da Manhã para imprensa no Centro de Convenções de Teresina. Chics!!!

#Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (20); Erasmo Ferreira, Beatriz Neiva Amorim, Linda Castro, Andréia Melo, Sandra Padua, Iza Raulino, Sara Campelo, Januaria Moraes, Artemisa Saints Prado, Marcio Campos, Ana Galiza, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (19/12); o presidente do Sistema O DIA de Comunicação - Valmir Miranda, Iana Felício, Moacir Monteiro, Natália Miranda, Wertânia Bastos, Thiago Melo, Chagas Botelho, Elionardo Braga, Maria Clara, Franzé Silva, Iran Ferreira, José Filho, Marcelo Lopes, Simone Castro, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (18/12); João Victor, Isa Rodrigues, Eduardo Barreto, Isabella Barros, Jansen Nildo, Rosangella Santos, Mundo Bossa, Luiz Carlos Mouzinho Filho, Bismarck Adv, Jordana Cury, Isabella Barros, Hildeny Medeiros, Adão Dantas, Márcio Peixoto, Diego Angeline, Soraya Reis de Holanda Barroso, Umbelina Jales de Carvalho, Eduardo Amorim, Layane Santos, Jordana Cury Leal, etc. Felicidades!!!

#MimosDins

Grazie pelos meus #MimosDins - Presentes de Natal - que já recebi das queridas sócias do Clube do Chá - by presidente do Clube Vera Lobão, Lótus Clube de Teresina - by presidente Zelita Melo, Liana Mota Portela, Gracinha Monteiro, Valdenê Albino, Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita, etc. Amei. Chics!!!

#Mimos

Grazie pelos meus #Mimos - Presentes de Natal - que já recebi de O Boticário, Alpha Modas - by Pastora de Brito, Óticas Retina - by Francisca Pereira, Natura/SP, Adlux - Cosméticos Profissionais, William Machado - Cirurgia Plástica -, Grupo Alyne Cosméticos/CE, etc. Amei. Chics!!!

#E-mail

Envie Notas&Fotos para o e-mail - [email protected]

#OBoticário-Grazie pelo convite de O Boticário para participar da Confraternização de Natal para celebrarmos a nossa parceria de vários anos. O encontro foi realizado no dia 10/12, no Piancó Gastronomia, e foram servidas entradas com um delicioso almoço - Chef - by Lorena Dayse. Com as presenças da equipe de O Boticário; Adriana Lemos - Assessoria, Yara Valentim - Gerente da Franquia, Silvany Bandeira, Erê Costa - Multiplicadora da Franquia, jornalistas e influenciadores digitais; Eu (LS), Karla Berger, Naira Valentim, Rackel Meneses, Letícia Lustosa, Bruna Carvalho, Carol Lacerda, Poliana Santos, Daniel Paixão, Biá Boakari, Gyselle Soares Estevão, Sana Moraes, Lianna Sene, e presentes de Natal com os produtos O Boticário. Fotos David Carvalho. Chics!!!





#ConfraClubedoChá - Um click das queridas Vera Lobão, Glorinha Nery e Eliane Nogueira em reunião do Clube do Chá. Chics!!!







#ConfraClubedoChá - Um click das queridas Lúcia Fernanda Silveira, Lúcia Silveira, Ferdinand Silveira e Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, em reunião do Clube do Chá. Chics!!!







#Confraternização - Um click das queridas Valda Lima e Regina Marques, que reuniram irmãs e amigas em um badalado restaurante, para confraternizar a vida. Chics!!!







#Autógrafo - Um click do querido amigo - o ex-presidente da Academia Piauiense de Letras (APL/PI), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PI), presidente do Conselho Estadual de Cultura, Defensor Público, Professor, Advogado e Escritor - Nelson Nery Costa autografando a sua Obra 'Direito Constitucional Brasileiro', no dia do lançamento do seu livro. Chic!!!





#FelizNatal-Para os meus amigos e parceiros; Dr.Jocerlano Sousa, os empresários Iraceara Soares e Fabrício Santos - Colégio Einstein, e o empresário e engenheiro - José Filho - Construtora Estrutural, em dia de Mãe&Filhos reunidos.Chics!!!









