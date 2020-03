Café com Lucienne adiado

Café Adiado

Devido a situação que estamos vivenciando, mundialmente, com relação ao Coronavírus (COVID-19), eu Luciêne Sampaio comunico que adiamos o nosso CAFÉ, que seria realizado no dia 31/3, no Café Espaço D, ficando a data a ser confirmada. Agradeço as amigas e amigos queridos que já estão confirmados: e deixo certo que avisarei a data correta.

COMUNICADO

Aos amigos e amigas que já estavam confirmadas para o nosso "CAFÉ COM LUCIENNE", no Café Espaço D -, comunico que quando Deus permitir, e esse CODVID-19 passar: marcaremos uma nova data!!! Grata aos queridos e queridas; Josélia Dantas, Rosa Dantas, Naty Silveira, Vânia Guerra, Eliane Nogueira, F Júlia Moita, Liana Portela, Vera Lobão, Lourdes Batista​, Conceição Araújo, Vera Lúcia, Neide Medeiros, Normélia Cordeiro Mota Costa​, Teresinha Machado, Maria Hilda Monteiro​, Pastora Brito, Sônia Carneiro, Eliene Carneiro​, Gracinha Portela Monteiro​, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Ausair Chaib Gomes​, Márcia Soares​, Mariano Marques, Carlos Mesquita​, Lourdes Mazuad, Yuri Moraes, Neythania Barbosa​, Lusani P. de Moura​, Karine Barros​, Lina Josefina Lages, Jayanna Rackell Moura Soares, Simone Castro, Málaque Santos, Lucicleide Sampaio, Jorginho Medeiros, Vera Santos, Nailza Meneses, Socorro Castro, Cida Tenório, Zuíta Vasconcelos, Dina Frota, Graça Carvalho, Remédios Nery, Liana Portela, Tálita Neiva, Maira Sampaio, Aldora Lebre, Agnalba Santos, Joice Nunes, Neide Moura, Iraceara Nunes, Rosa Linhares, Dina Magalhães, Ana Paula Coimbra, Socorro Santos, Joice Nunes, Odete Bonfim, Adriana Lemos etc. Chics!!!

Prédio

O ex-senador e empresário João Vicente Claudino cedeu por tempo indeterminado a Prefeitura de Teresina um prédio do seu Grupo Claudino: onde funcionou o Supermercado Hiper Bom Preço na avenida Frei Serafim. O prédio será imediatamente adaptado para se tornar um Hospital de Campanha para atender possíveis vítimas do CODVID-19. O prédio já passou pela inspeção do Prefeito Firmino Filho e foi aprovado. Teresina agradece!!!

SEBRAE

No Portal do Sebrae (www.sebrae.com.br) foi criado um canal especial “Como Sua Empresa Pode Reagir ao Coronavírus”, com muitos materiais e dicas de como enfrentar os desafios atuais. Acesse e saiba como criar um serviço de delivery, seguindo os mais rigorosos padrões de saúde e higiene. Confira!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (27); Ronaldo Souza, Daniel Melo, Fernando Pereira etc. Dia 26/3; Dino César Rodrigues, Gabriela Cerqueira, Sergil Araújo, Flavia Barbosa, Sarah Menezes, Lucia Costa Farias, Udson Patricio, Eduardo Feitosa, Isabela Eulálio Carvalho Sampaio, Eliene Linda Estrela, Maryanne Pacheco Lopes etc. Saúde & Paz!!!

Semana Santa

As tradicionais celebrações da Semana Santa em Oeiras - como a Procissão do Fogaréu - serão diferentes em 2020: devido a pandemia do coronavírus, o bispo diocesano de Oeiras, Dom Edilson Soares Nobre, informou que as Missas serão transmitidas via internet. Oeiras, conhecida como a capital da Fé, chega a receber mais de 15 Mil pessoas no decorrer da Semana Santa.

Procissão

Oeiras, conhecida como a capital da Fé, chega a receber mais de 15 Mil pessoas no decorrer da Semana Santa. Já a Procissão do Fogaréu não será mais realizada, a diocese reinventou a tradição: pedirá que as famílias acendam tochas em frente às residências a partir das 20h do dia 9/4. Desta maneira, a mística da Semana Santa que é tão forte, significativa e indispensável no município será mantida. Amém!!!



Um click na empresária Priscila Raquel da Costa Santos e o vereador Fábio Dourado. Chics!!!







Família Reunida - Araújo Fortes, Cybele Fortes Odoni, Gabryelle Fortes Odoni, Walkíria Barros Ibiapina Fortese e Mahatma Fortes em evento badalado. Chics!!!







Um click em Mãe&Filha - as empresárias Zelita Melo e Polyana Melo - by FIL-Á-FIL. Chics!!!







TBT - Um click nas sócias do Clube do Chá na residência da querida Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro. Chics!!!







Um click nas queridas Sandra Pádua, Fernanda Pearce de Carvalho e Josi Carlos Claudino. Chics!!!







Um click na elegante Neythania Barbosa em evento badalado. Chic!!!