Café com Lucienne adiado

Comunicado Rede Feminina

Diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI), seguindo as recomendação do Ministério da Saúde e do Hospital São Marcos, adiou a realização da corrida de rua "Run For Life". Uma nova data será anunciada posteriormente através das redes sociais. As palestras educativas de prevenção ao câncer de colo do útero, da Campanha "Março Lilás", também foram suspensas.

Café Adiado

Devido a situação que estamos vivenciando, mundialmente, com relação ao Coronavírus (COVID-19), eu Luciêne Sampaio comunico que adiaremos o nosso CAFÉ, que seria realizado no dia 31/3, no Café Espaço D, ficando a data a ser confirmada. Agradeço as amigas e amigos queridos que já estão confirmados: e deixo certo que avisarei a data correta.

Convidados

Confirmados para o nosso "CAFÉ COM LUCIENNE", no Café Espaço D - com data correta a ser confirmada; Josélia Dantas Rosa Dantas, Naty Silveira, Vânia Guerra, Eliane Nogueira, F Júlia Moita, Liana Portela, Vera Lobão, Lourdes Batista​, Conceição Araújo, Vera Lúcia, Neide Medeiros, Normélia Cordeiro Mota Costa​, Teresinha Machado, Maria Hilda Monteiro​, Pastora Brito, Sônia Carneiro, Eliene Carneiro​, Gracinha Portela Monteiro​, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Ausair Chaib Gomes​, Márcia Soares​, Mariano Marques, Carlos Mesquita​, Lourdes Mazuad, Yuri Moraes, Neythania Barbosa​, Lusani P. de Moura​, Karine Barros​, Lina Josefina Lages, Jayanna Rackell Moura Soares, Simone Castro, Málaque Santos, Lucicleide Sampaio, Jorginho Medeiros, Vera Santos, Nailza Meneses, Socorro Castro, Cida Tenório, Zuíta Vasconcelos, Dina Frota, Graça Carvalho, Nena Nery, Liana Portela, Tálita Neiva, Maira Sampaio, Agnalba Santos, Joice Nunes, Neide Moura, Iraceara Nunes, Rosa Linhares, Dina Magalhães, Ana Paula Coimbra, Socorro Santos, Joice Nunes, Odete etc. Chics!!

Título

O empresário João Vicente Claudino vai receber o título de Cidadão de Fortaleza por uma proposição do vereador Liêr Férrer. A solenidade estava marcada para o dia 3/4, na Câmara Municipal de Fortaleza, em razão da pandemia do novo coronavírus, a entrega da honraria foi adiada e a nova data será apresentada em breve.

Horário Teresina Shopping

Desde o dia 19/3 o Teresina Shopping está funcionando em horário reduzido: De Segunda a Sábado: das 12h às 20h - Aos Domingos: das 14h às 20h - A exceção deste horário serão as Lojas de Alimentação. O Hiperbompreço, Lojas Americanas e Farmácias (por serem considerados de atividade essencial para atual situação) também manterão o horário normal de funcionamento sem redução. O Teresina Shopping continua atento as orientações do Ministério da Saúde e da Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE.

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (20); Marden Menezes, Rita Leite, Aristides Andrade, Christiane Mendes, Erico Veiga, Ronnier Galvão, Maxwell Santos, José Ricardo Bacelar, Zé Rocha etc. Dia 19/3; David Dias, Rossana Martins, Márcia Rego, Larissa Bastos, Rita Leal, Evangilina Dias, Waldecy Matos etc. Dia 18/3; (18); Solange Sousa e Silva, Arlete Paes Landim, Marcos Pê, Cleo Oliveira, Rafael Correia, Luciano Klaus, Kátia Barbosa Fotógrafa, Daniel Silva, Haras Nazareth, Fernando Brito, Bruna Carvalho, Arony Santos etc.Saúde & Paz!!!



Um click nas queridas Conceição Araújo, Mirna Ribeiro e Tânia Miranda na posse do Granf Clube. Chics!!!







Granf Clube A querida Joice Nunes presidente do Granf Clube reuniu as sócias e convidados na reunirão no dia 17/3, no Bistrô, para a posse da nova presidente Mirna Ribeiro. Chics!!!







Um click nas queridas Solange Silveira, Aflitos Cardoso e Lenita Medeiros em aniversario Badalado. Chics!!!







Aniversário de um ano do Maria Café - By Socorro Santos, com a filha Adalya Fonseca Santos Rodrigues Gaioso, e os amigos eu (LS), Tibério Helio, Yuri Moraes e Yuri Sampaio. Parabéns!!!