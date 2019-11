Boticário reúne 3 grandes perfumistas e traz o frescor para o novo Malbec Vert

Ice Wine

O Boticário reúne 3 grandes perfumistas e traz o frescor das uvas congeladas do Ice Wine para o novo Malbec Vert. A fragrância traz o DNA de Malbec associado a um frescor inédito na marca, ideal para a estação mais quente do ano. Com combinação de nuances frescas e amadeiradas, o Malbec Vert. O lançamento vem para compor o portfólio da marca Malbec, uma das principais marcas de perfumaria masculina do mundo. Em parceria com a casa de fragrância Firmenich, o Boticário uniu o álcool vínico, característico do DNA de Malbec, com a sensação das uvas congeladas do Ice Wine, vinho obtido por meio de uma colheita especial sob temperaturas de - 8ºC. O resultado: uma fragrância marcante, como todas de Malbec, mas com um toque de frescor. Chic!!!

Estilo Paraíba



O Guia de Estilo Tecidos do Armazém Paraíba já está disponível em todas as lojas. A publicação traz ofertas em crepe, viscose e renda que podem ser parceladas em até 10x no cartão Paraíba. Chics!!!

Aniversário

O cirurgião plástico Edson Neto, vai comemorar o aniversário na tarde de sábado (23/11), com festa na Chácara, na estrada da Alegria. Parabéns!!!

Internacional

O desembargador Sebastião Martins e Solange renovaram os votos de casamento em Caná, na Galileia, com um grupo de amigos que viajam pela Terra Santa. Chics!!!







Um click em Amélia Tereza Fonseca, Marinalda Oliveira e Maria Isa Mota. Chics!!!







Um click nas queridas; Neide Medeiros, Gracinha Monteiro, Josélia Dantas, Sued Rocha e Andrelina Albuquerque. Chics!!!







Um click em Luiz Orestes Santana Filho, Aluísio Sampaio e Eduardo Uchôa em evento badalado. Chics!!!

Festa Black&Pink



#Contagem regressiva!!! Prepare o seu look na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Convidados confirmados; Márcia Soares e Ubirajara Soares, Lavínia Brandão e Nelson Nery Costa, Pastora Brito e Luiz Galvão, Marinalda Oliveira, Francisca Pereira, Lusani P. de Moura, Neythania Barbosa, Jayanna Rackell Moura Soares, Larissa Batista, Graça Batista, Yuri Moraes, Larissa Lopes Oliveira, Dina Magalhães, Lourdes Batista, Rafaella e Dr. Carlos Tajra, Carlos Mesquita, Socorro Castro, Socorro e Mizael Aquino, Zuíta Vasconcelos e Gilson Vasconcelos, Tânia Miranda e Valmir Miranda, Gilmara Pinto e Dr. Airton Andrade, Joice Nunes, Conceição Araújo, Kátia Cristina, Zelita Melo, Polyana Melo e Rondinelle Albino, Valdenê Albino, Rejane Cavalcante, Karine Barros e Delegado Ademar Canabrava, Glicinha Carvalho e Benjamim Carvalho, Larissa Wal&eac ute;ria, Bruno José e Andressa Chaves, Teresinha Machado, Marden Menezes, Vera Santos, Sônia Carneiro, Joselene Carlos Claudino, Mariano Marques, Ítalo Motta, Araújo Fortes, Teresinha Machado, Normélia Cordeiro Mota Costa e Carlos Costa, Sônia Carneiro, Carlota Carvalho, Auxiliadora Igreja, Fernanda Carneiro, Miro Silva, Vinicius Vainner, Xica Frota, Marta Vasconcelos, Adriana Lemos, Inácio Henrique Carvalho e Kênia Dantas, Vanda Rodrigues e Joaquim Do Arroz, Aluísio Sampaio e Euka Resende, Mônica Mesquita, Julia Moita, Teresinha Medeiros, Barbara Noronha, Elmano Ferrer, Glicinha Carvalho e Benjamim Carvalho, Agnalba Santos, Van Fernandes, Vera Lucia, Regina Marques, Jane Mary e Emanuel Pacheco, Maria Aldenora Lima de Sousa, Anna Melka Albuquerque Cadena, Neide Medeiros, Lina Josefina, Socorro e Mizael Aquino, Josélia Dantas, Gracinha Monteiro, Naty Silveira, Joilza Leitão, Nailza Meneses, A parecida Pagliarini, Agnalba Santos, Ausair Chaib Gomes, Carlos Mesquita, Myrian Castro, Lysbela Castro, Aparecida Coelho, Rosário e Odonias Leal, Ceiça Melo e Sebastião Júnior, Teresinha Machado, Amélia Tereza Fonseca, Priscilla Raquel e o vereador Fábio Dourado etc. Convites circulando. Chics!!!

Parcerias da Festa

#Prepare o seu look Black&Pink ou a cor que preferir: para a nossa Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Parcerias já confirmadas; Fotos - Tibério Hélio e Marcos Soares -, Bolo - Odelita Nunes - Bolos&Artes, Drink's e Coquetéis - Silvia Drink's - by Silvinia Costa, Flores - Floricultura Li - by Alcênia Mendes, Antoniel Ribeiro, Apresentador Mariano Marques - Programa Sábado Maior - Antena 10 - Record, dj Victor Carvalho, cantora Nayra Lima, Denise Alaggio e Banda, e Manoelzinho dos Teclados, Ítalo Sax, Wow Produções - by Jésus Carvalho, Produção Audiovisual - AndyFilms - by Willandy Cordeiro e Caroline Barbosa, com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo com Peças da Vivenda da Festa - by Lígia Vasconcelos, Cerimonial Vinicius Wainner/Simone Castro, NOROESTE - by Be nedito Cirilo/Rondinelle Albino, look Alpha Modas - by Pastora Brito, Suco Grand Valle - Lojão do Peixe - by Marinalda Oliveira, Chopp Oktos Artesanal - by Allysson Brito e Valdiran Almeida, Óticas Retina - by Francisca Pereira, Picolés Brisa - by Patrícia Freitas, Nelson Nery Costa, Bar de Brigadeiro - by Larissa Silveira, Hospital Francisco Vilar - by Francisco e Raquel Vilar, Cupcake - by Zezita Ribeiro e Cynthia Ribeiro, - Apresentador Ítalo Motta - Programa Melhor de Tudo - REDETV - O DIA etc. Convites - by Gráfica Halley - Circulando. Aguardem os Convites. Chics!!!



Um click em Anna Melka Albuquerque Cadena. Chic!!!







Exposição - Um click em Fernando Oliveira e Josefina Gonçalves. Chics!!!

Redes Sociais



Som

A Festa de 26 Anos da LUCIENNE EM REVISTA no dia 26/11, no Grillé - terá o som do Dj Victor Carvalho, cantora Nayra Lima, Denise Alaggio e Banda, Manoelzinho dos Teclados e Ítalo Sax - são presenças confirmadas. Chics!!!







Um click em Priscilla Raquel e o vereador Fábio Dourado presenças confirmadas na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!