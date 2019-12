Festa Black&Pink



#A Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA -, no Grille Eventos foi um SUCESSO!!! Convidados que contribuíram para o sucesso da nossa Festa Black&Pink; Márcia Soares e Ubirajara Soares, Pastora Brito e Luiz Galvão, Marinalda Oliveira, Gabriel Sales Parente, Yuri Albuquerque, Ricardo Silva e Karine Oliveira, Gadelha Neto, Igor Filho, Janaina Santos, Francisca Pereira, Caroline Pereira e Joaquim Júnior, Lusani P. de Moura, Denise Alaggio, Thiago Reis, Jaynna Rackell Moura Soares, Neythania Barbosa, Nelson Nery Costa, Inácio Carvalho, Lourdes Batista, Rafaella e Dr. Carlos Tajra, Carlos Mesquita, Lourdes Mazuad, Juliana Mazuad, Tânia Miranda, Dr. Airton Andrade, Joice Nunes, Conceição Araújo, Polyana Melo e Rondinelle Albino, Socorro e Mizael Aquino, Zuíta Vasconcelos e Gilson Vasconcelos, Karine Barros, Mônica Matos, Tibério Helio, Marcelos Soares, Larissa Waléria, Teresinha Machado, Nailza Meneses, Sônia Carneiro, Dina Magalhães, Mariano Marques, Daniel Marques, Ítalo Motta, Araújo Fortes, Cybele Fortes Odoni, Gabryelle Odoni, Teresinha Machado, Normélia Cordeiro Mota Costa e Carlos Costa, Auxiliadora Igreja, Socorro Santos e Adão Rodrigues, Vinicius Vainner,



Lina Josefina, Dinah Frota, Marta Vasconcelos, Adriana Lemos, Júlia Ramalho, Teresinha Medeiros, Barbara Nor onha, Naty Silveira, Gracinha Portela Monteiro, Regina Marques, Odelita Nunes, Paulo Henrique Monteiro, Socorro e Mizael Aquino, Josélia Dantas, Rosa Dantas e Tito Dantas, Fátima Rêgo, Sílvia Meneses, Nady Ângela, Myrian Castro, Maria Aparecida Coelho e Deocléciano Ferreira Torres, Ana Beatriz Coelho, Ana Lívia Sampaio, Ana Luíza Sampaio, Maria Castro, Simone Castro, Aparecida Pagliarini, Janete Morales, Elizabeth Zanovello, Júlia Moita, Lucicleide Sampaio, Marina Silva, Juliana Fonseca, Luziane Sampaio, Yuri Sampaio, Lyandra Lara, Gisela Maria P. Ximenes Vieira, Alexandre Rangel, Janete Fortes, Cícero Cardoso, Daniel Cardoso, Stela Simpson, Ítalo do Sax, Dj Marceleleco, Dj Samurai, Danielle Aires, Fontenele Brito, Edilene Aranha Carneiro, Henrique César Abreu, Sandro Abrantes, Silvia Costa Alves, Jorginho Medeiros, Alexandra Aguiar e Douglas Saraiva, Katya Cilene Batista, A ntônio Sérgio Reis, Willandy Cordeiro, Caroline Barbosa, Jésus Carvalho, Paulo Henrique, Duda Martins, Júnior Som, Rayka Shaandara, Ygor Leven, Robson Bacelar, Nylbert Andrade, Luís Figueirêdo etc. Chics!!!









Sampa

Na Festa de 23 ANOS da LUCIENNE EM REVISTA, no dia 26/11, no Grillé Eventos, contei com a presença de duas amigas queridas advogadas de São Paulo; Aparecida Pagliarini e Janete Morales, que vieram a Teresina especialmente para participar da nossa festa. Chics!!!









Um click em Fontenele Brito e Edilene Aranha Carneiro, no estilo Black&Pink. Chics!!!