#PreçoBaixo

Até o dia 3/10 acontece a Mega Promoção Preço Baixo Paraíba. São ofertas imperdíveis, preços exclusivos e parcelamentos em até 10x sem juros nos cartões. Os setores de Eletro, móveis e tecnologia etc., participam da promoção. Imperdível!!!

#Cargo

O advogado e diretor da Faculdade Cesvale, Leonardo Airton, assumiu na noite de 24/9, o cargo de presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí - SINEPE/PI, com 100% dos votos. Chics!!!

#Água

Em visita à empresa Águas de Teresina, o vereador Aluísio Sampaio (Progressistas) se reuniu no dia 29/9, com o presidente da empresa, Jacy Prado, para discutir sobre abastecimento de água da cidade e possibilidade da Águas de Teresina assumir o abastecimento de água na zona rural de Teresina. Acompanhado pelo Presidente do CRECI/PI, Pedro Nogueira Lima, e também foi tratado demandas do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (1/10); Isabel Magalhães, Lenny Rosa, Jeremias Pereira, Geysa Silva, Junior Francisco, Jacieny Dias, Mario Rodrigues Capitão, Iraildo Lima etc. Saúde & Paz!!!

#VendasdeLivro

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Piripiri é uma das instituições beneficiadas com as vendas de livro de Sílvio Leite. O empresário realizou nesta semana a entrega do roteiro e as regras de vendas para a instituição. Os recursos adquiridos com a doação serão investidos na manutenção do prédio da Apae de Piripiri, na instalação de acessibilidade, além da revitalização do Espaço Cultural Sílvio Leite, que existe no pátio da entidade. Chics!!!

#Encontro

Os queridos Rosângela Cavalcante e Valdeci Cavalcante participam, em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul do 36º Encontro Nacional de Entidades Sindicais do Comércio. Fugindo do calor aproveitam o friozinho no Hotel e Spa do Vinho. Chics!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Lançamento - Um click do meu querido amigo Nelson Nery Costa, que lança em grande estilo no dia 20/9 o livro 'Direito Constitucional Brasileiro', - GZ Editora. Já com saudades dos seus eventos, que são bem prestigiados e badalados. Aguardem. Chics!!!







#ColégioEinstein - Visitei a querida empresária Iraceara Soares em seu escritório no Colégio EINSTEIN - Sistema de Ensino - na Av. Pres. Kennedy, 1444 - São Cristóvão - Zona Leste · (86) 3232-6083. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 30/9; Normélia Cordeiro Mota Costa!!!







#Encontro - Um click das queridas mulheres Maravilhosas; Mércia Bandeira, Olívia Nogueira, Valdene Albino, Neide Moura, Joilza Leitão, Lisete Dias, Celina Lages, Letice Lacerda, Cristina Tourinho, Marlucia Costa e Núbia Borges. Chics!!!







#Parabéns - Um click da aniversariante Viviane Vale, que comemorou a data em grande estilo no dia 30/9, com os empresários Iraceara Soares, Fabrício Santos e José Filho - Construtora Estrutural - e os pais Josecí Vale e Paulo Machado em restaurante badalado. Chics!!!







#NatureTextil - Um click dos empresários Romualdo Pedrosa e Simone Paes Landim em #tbt de viagem - no Terraço Itália em Sampa. Chics!!!









