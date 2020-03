As sócias do Lótus Clube convidam para a reunião no dia 18/3 no Bistrô

Café



Confirmado o nosso Café Chics!!! Homenagem ao Dia Internacional da Mulher, vai acontecer dia 31 de março/2020, no Espaço D - by Delcy Marques. Aguardem mais detalhes do nosso Café, que reunirá vips de nossa sociedade. Chics!!!

Clube do Chá

A elegante Vera Lobão toma posse na presidência do Clube do Chá no dia 11/3, no Casablanca Eventos com a presença de todas as sócias e convidados. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (9); Francisca Pereira, Marlucia Monteiro Costa, Luis Oliveira, Wilma Vicky França, Denyse Melo, Layzy Santos, Ronney Lustosa, Ana Cristina Batista, Francynardo Herbert, Marcelo Cavalcanti de Medeiros, Ricardo Roque etc. Domingo (8/3); Aline Castro, Zenaide Lustosa Lula da Silva, Carlos Eulálio, Fátima Campos, Evellyne Siqueira, Weslley Teed Evangelista etc. Saúde & Paz!!!

Paixão de Cristo

Será lançado no dia 10/3 com a presença do ator Kadu Moliterno, a Paixão de Cristo de Floriano. Contará com a presença de grande parte do elenco: no auditório da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí - Secult. Chics!!!

Dia da Mulher

Ação da marca O Boticário compartilha histórias reais de apoio entre mulheres para celebrar a data do Dia Internacional da Mulher. A sororidade não é simples, e exige atitude e empatia entre as mulheres. A palavra vem do latim sóror, que significa irmãs. E é esse sentimento que O Boticário quer estimular com a ação e entrou no ar no dia 6/3 em seus canais proprietários para celebrar o Dia da Mulher. Ilustrações da artista plástica Pri Barbosa – engajada no tema - e uma série de histórias reais de aliança e união entre mulheres vão puxar, mais uma vez, o movimento #SomosFeitasPorTodas, iniciado em 2019, e vai até dia 11/3, conteúdos sobre o tema são veiculados no Instragram e Facebook da marca e no site Razões para Acreditar. Chics!!!

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8) - Isabella Paranaguá e Cinthia Lages. Chics!!!







Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8) - Marinalda Oliveira, Valdenê Albino, Magnólia Soares de Macêdo, Regina Marques, eu (Luciêne Sampaio) e Lucicleide Sampaio. Chics!!!







Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8) - Myrian Castro, Antônia Duailibe, Anna Andrade e Conceição Araújo. Chics!!!







Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8) - Aflitos Cardoso, Lilian Martins e Carla Morgana Denardin. Chics!!!







Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8) - Fernanda Portela Carneiro e Teresinha Machado. Chics!!!







Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8) - Polyana Melo e Gláucia Tajra. Chics!!!







Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8) - Parabéns para a querida empresária Francisca Pereira - by Óticas Retina, que aniversaria hoje (9). Chics!!







Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8) - Claudete Monteiro e Zelita Melo. Chics!!!