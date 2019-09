As sócias do Granf Clube se reuniram na casa de Socorro Castro

Um click na querida empresária Van Fernandes, que promoveu no sábado (21), em sua Rede de Supermercados aula de culinária gratuita. Chic!!!

Promoção

Hoje (23) começa mega promoção do Outlet Paraíba, e vai até o dia a 30/9. Todas as lojas estão com descontos de até 70% no setor de moda e com até 12x no Cartão da loja. Imperdível!!!

Missa

A Missa de Sétimo Dia de Eleusa Silva Chaves, que era chefe do Cerimonial da Câmara Municipal de Teresina, vai acontecer no dia 25/9 na Igreja Laura Vicunã, às 19h.





Um click em Mariano Marques com as cabeleireiras Maria e Neide. Chics!!!

Festa

Rebeka Carvalho, que é filha do presidente da CDL - Evandro Cosme e Sara Oliveira reúne amigos e familiares para comemorar seus 40 Anos com a festa “Rebeka Forty”, e vai acontecer no dia 27/9, em bar badalado. Ao som de Double Deck e Pepê Junior. Rebeka recebe os convidados ao lado do marido, o médico Vinicius Carvalho. Parabéns!!!

Antiguidades

Brechó, Decoração, Acessórios, Roupas e objetos de arte são os destaques da nova edição da Feira de Antiguidades que acontece de 24 a 26/9, das 9 às 20h, no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Organizado pelo Granf Clube de Teresina e tem renda em prol da Pastoral do Bom Samaritano. Imperdível!!!





Parabéns para a querida Solange Reis Martins, que aniversaria dia 24/9!!! Na foto com o marido Sebastião Martins em viagem internacional. Chics!!!

Reitor

Sexta-feira (20) o reitor do Instituto Federal do Piauí, Paulo Henrique Gomes de Lima, recebeu a imprensa em café da manhã na sede da reitoria para a programação que marcou os 110 Anos do IFPI. Chic!!!





Um click nas queridas sócias do Granf Clube de Teresina, na reunião do Clube realizada na belíssima residência de Socorro Castro. Chics!!

Clipe

"Era Eu" é o nome do clipe da mais nova música do cantor Anderson Rodrigues, será lançado no dia 22/10. Chic!!!





Circulando a nova edição da LUCIENNE EM REVISTA!!! Capa Marinalda Oliveira, Elaynne Alves, Socorro Castro, Josi Carlos Claudino, Pastora Brito, Ana Paula Ramalho, Vera Santos, Priscila Raquel, Zeneide Alves e Joice Nunes. Fotos Tibério Helio . Circulando a nova edição da LUCIENNE EM REVISTA!!! Capa o SIM de Ricardo Costa & Fernanda Balbuena. Fotos: Tibério Helio e Darci Bastos. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (23); Rialtini Marreiros, Matheus Dantas, Efrem Ribeiro, Leonardo Magalhaes Ribeiro, Idalina Dantas, Idria Portela, Simone Pereira etc. Domingo (22/9); Flavio Lago, Flavio Dantas Lago, Maria Isa, Marta Vasconcelos, Flávero Raulino, Anabela Freitas, Verônica Maria Eulálio Alves Freire, Suely Mary, Monica Craveiro,Simone Rodrigues, Raulino Neto, Allisson Paixão, Herverton Miranda, Milena Moura Fé Philippe Salha, Baísa Tajra Melo, Helaine Torres, Sérgio Lebre etc. Saúde & Paz!!!

23 Anos

Vamos comemorar os 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA. Aguardem detalhes da festa em novembro. Chics!!!





Um click na linda e querida empresária Yrla Resende em evento badalado. Chic!!!