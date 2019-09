André Brandão Nery Costa concluiu mestrado em Paris

Outubro Rosa 2019

Na noite de 18/9 a querida Tânia Miranda foi coroada à Madrinha do Outubro Rosa 2019. Convite do mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior. O evento aconteceu na Loja Rosa, no Teresina Shopping. Que está linda e cheia de produtos maravilhosos. Chics!!!





O SIM



No mês de outubro, a defensora pública Vanessa Lira e o promotor de justiça Augusto Machado dizem SIM na Igreja do São Cristóvão. Seguida de recepção no Espaço Coco Bambu, e terá a bela decoração de Luís Figueirêdo. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (20); Evaldo Carvalho, Rose Melo, Cineas Santos, Ana Carolina Cunha etc. Saúde & Paz!!!

Redes Sociais

Show

Hoje (20) Djavan em Teresina com a sua nova turnê. "Vesúvio" traz em seu repertório músicas do seu último álbum e grandes sucessos de carreira, com show, no Espaço 1 do Atlantic C. Imperdível!!!



Um click no presidente do SEBRAE/PI - Freitas Neto com a Chef Larissa Batista em evento badalado. Chics!!!

Comemoração

A Rainha do Forró, Eliane, e o melhor da música retrô, Banda Top Gun, serão as atrações do Aniversário de 59 Anos da APCEF Piauí, amanhã (21), a partir das 22h, no Clube da Associação. Venda de mesas no Clube e na sede administrativa da APCEF Piauí. Imperdível!!! Moda

A próxima mega promoção do Outlet Paraíba vai acontecer de 23 a 30/9. Todas as lojas estarão com descontos de até 70% no setor de moda e com até 12x no Cartão da loja. Imperdível!!!

Mestrado

Dia 18/9 o advogado piauiense, André Brandão Nery Costa, filho do advogado e presidente da Academia Piauiense de Letras - by Nelson Nery Costa e de Lavínia Brandão, que estão lá em Paris: foi Certificado na Cerimônia de Formatura do Mestrado em Direito na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - de Paris. A cerimônia aconteceu na sede da instituição. Chics!!

Artesão

Hoje (20), a partir das 8h, no Poti Velho, o projeto de emissão da carteira do artesão. A meta, segundo Jordão Costa, Superintendente de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense (SUDARPI) é emitir 15 Mil carteiras e regularizar esses profissionais. Com a carteira, os artesãos ganham reconhecimento e ainda podem participar de feiras e eventos nacionais e internacionais. Chics!!!



Um click das queridas Eliane Nogueira, Teresinha Machado, Liana Portela e Vânia Guerra na Feijoada Top do amigo Mauro Veras. Chics!!!











