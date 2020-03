Aguardem os detalhes do nosso Café Chics!!!

Poeta

Já imaginou uma história sua transformada em versos de poemas? O poeta parnaibano Ithalo Furtado estará com seu projeto “Escuto Historias, escrevo poemas” no sábado (29), no Parnaíba Shopping. Com a mecânica simples de ouvir histórias, o poeta escreverá um poema sobre, recitará e o entregará de presente. A ação faz parte da programação de aniversário de abertura do empreendimento na cidade. Chics!!!

Mulher Destaque

A Câmara Municipal de Teresina realiza, na quinta-feira (5), às 19h, a entrega do “Prêmio Mulher Destaque”. A homenagem é prestada a mulheres que tanto contribuem para a nossa capital. Entre as homenageadas; Lusani Pereira de Moura Soares - pela vereadora Teresinha Medeiros, juíza Lygia Carvalho Parentes Sampaio - pelo vereador Aluísio Sampaio etc. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (2/3); Rafael Biagi, Milton Lustosa Filho, Lucia Almeida etc. Domingo (1/3) foi dia de parabéns para a querida empresária das lojas Alpha Modas - by Maria Pastora de Brito Veras. Saúde & Paz!!!

Sampa

O jornalista Christian Sousa está em São Paulo, aproveitou para visitar o estúdio do Programa Fofocalizando: e divulgou nas redes sociais a foto com os apresentadores; Mara Maravilha, Leão Lobo, Lívia Andrade e Gabriel Cartolano. Chics!!!

Palestra

A advogada Cínthia Ayres proferiu uma palestra sobre gerenciamento de risco médico – jurídico para a equipe do urologista Giuliano Aita. Com o objetivo foi apresentar informações importantes para que, sob a ótica do Direito, a relação entre pacientes e médicos seja mais clara e segura. Chics!!!

Convite

O Exmo. Sr. Governador do Estado do Piauí - Wellington Dias, o Exmo Secretário de Estado da Cultura e o Exmo. Presidente do Conselho Estadual de Cultura - Nelson Nery Costa convida para a reabertura do Centro Cultural M. Paulo Nunes - com a reforma e modernização da sede do Conselho Estadual de Cultura - bem como o lançamento da Revista Presença nº 52, do livro Modernização e Vanguarda - 1ª série, de M. Paulo Nunes e Caçuá - de Cineas Santos no dia 2/3 às 11h. na Sede do Conselho - no Auditório Liz Medeiros - na Rua 13 de Maio, n º 1513 - Bairro Vermelha. Chics!!!

Um click no Sr. Antonio Polícia, que é esse simpático comerciante estabelecido no Balão do São Cristóvão. Boa prosa e conhecedor da história da nossa Teresina, e comemorou com muita alegria os vinte anos do frondoso pé de tamarindo doce plantado por ele em 12/1/2009 no canteiro central da avenida Presidente Kennedy. O vereador Inácio Carvalho foi abraçar o simpático senhor e comemorar com ele o "aniversário " da árvore. Com direito a vela. Chics!!!







Um click nos queridos amigos Yuri Moraes e Karenina Tito em noite de poesia, cordel e cantoria no Maria Café. Chics!!!







Chá Surpresa para #BabyGui - Dr. Carlos Tajra e Rafaela ansiosos com a espera do filho Guilherme, que já está perto de nascer. Chics!!!







Um click na querida Lusani Pereira de Moura Soares, que será homenageada com a entrega do “Prêmio Mulher Destaque”. Chics!!!







Parabéns para a querida empresária Maria Pastora de Brito Veras aniversariante de domingo (1/3)!!!



Empresária Maria Pastora de Brito Veras Com a amiga Zeneide Diógenes. Chics!!!