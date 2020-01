FIEPI

Aconteceu na noite de 23/1/2020 a posse da nova diretoria da FIEPI. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), Francisco Reinaldo, foi empossado como vice-presidente da Federação. Contou com as presenças de presidentes de federações de indústrias, lideranças empresariais em âmbito nacional e regional, além de autoridades políticas e representantes de entidades e de instituições. Fotos Péricles Mendel. Chics!!!

POSSE

A posse da nova diretoria da FIEPI para o mandato relativo ao Quadriênio 2020/2023. Em eleição realizada no dia 8/7/2019, em Parnaíba, o presidente Zé Filho foi reconduzido ao cargo por unanimidade. Várias autoridades empresariais, políticas e presidentes de federações de indústrias estaduais estarão presentes para prestigiar a Cerimônia. Fotos Péricles Mendel. Chics!!!









Academia

A Academia Piauiense de Letras realizou a solenidade de posse da nova diretoria da entidade. Nelson Nery Costa passou o cargo de presidente da APL para o escritor e jornalista, Zózimo Tavares. Magno Pires assumiu a vice-presidência da entidade e a secretária-geral é a advogada Fides Angélica. Fonseca Neto e Dilson Lages foram empossados como 1º e 2º secretários, respectivamente. O tesoureiro da APL é Humberto Guimarães. Uma noite bem prestigiada. Chics!!!







Um click em mulheres vips no animado Carnaval do Lions Clube de Teresina Afonso Mafrense - ao som de Marquinhos do Pará. Chics!!!







Um click no empresário Rei dos Tênis - by Valmir Lima sempre gentil e atencioso com todos - com o seu lindo Rei. Chics!!!







Um click no oftalmologista Domingos Augusto Carvalho Mourão, que é o mais novo Imortal da Academia de Medicina do Piauí, com os médicos também imortais da AMP. Chics!!!