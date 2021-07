#SpaNóris

Acontece nos dias 21 ao dia 27/6 o Spa Nóris - by Honorina Paes Landim, no 18km da cidade de Teresina(PI). Caso você não possa instalar-se a semana inteira, têm novas formas de hospedagem: de segunda a quinta (entrar segunda às 17h e sair quinta às 14h) ou de quinta a domingo (entrar quinta às 17h e sair domingo às 14h). Devido à pandemia, com apenas 10 vagas e seguindo todos os protocolos de segurança necessários. Informações - (86) 99925.2521. Imperdível!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (13); Magal Santos, Antoniel Ribeiro, Joana Darc Buenos Aires, Mirene Mourão, Karla Michelle, Raissa Marques, Paulo Henrique Carvalho, Léo Torres, Jocymar Lima, Dirk Zobiak, Claudio Xerez, Carla Sales, Jefferson Ferreira, Lêda Napoleão e suas gêmeas Isabella Napoleão e Maria Paula Napoleão etc. Saúde & Paz!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (12); Carlos Marquez Mendez, Victor Lira Carvalho, Anderson Nóbrega, Patrícia Ribeiro, Lenita Medeiros, Padre Neto Rego, Daniel Fabiano Ferreira, Vanina Falcão, Lourdes Melo, Jailton Sampaio, Aline Duarte, Zila Bastos, Ícaro Uther, Rafael Martins, Neto da Iluminação etc. Felicidades!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (14); Danilo Damásio da Silva, Judson Corado, Tereza Lopes, Victor Carvalho, Tábata Mi, Jean Machado, Lucienne Cerqueira etc. Saúde & Paz!!!

#DançaVogue

Hoje (14) até 17/6, das 16h às 18h, a Escola Estadual de Dança Lenir Argento recebe artistas e performers do movimento Ballroom Piauiense, com uma Oficina Gratuita Online para pessoas interessadas na Dança Vogue. Imperdível!!!

#E-Mail

Por favor envie Notas&Fotos agora para o meu novo email: [email protected] -. Chic!!!

#@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



Parabéns para o aniversariante de sábado (12); Victor Lira Carvalho!!!







#Família - Um click em Aluizio Napoleão, Markus Tajra, Hugo Napoleão do Rego Neto, Isabella Napoleão e Lêda Napoleão. Parabéns para Lêda Napoleão e suas gêmeas Isabella e Maria Paula Napoleão, que aniversariaram no domingo (13)!!! Chics!!!







Parabéns para Lêda Napoleão e suas filhas gêmeas Isabella e Maria Paula Napoleão, que aniversariaram no domingo (13)!!! Chics!!!







Um click em Elaynne Alves e Dr. Jesus Abreu com o filho Benjamim em momento de lazer. Chics!!!







#Família - Um click em Valdeci Cavalcante e Rosângela Brandão Cavalcante no #DiadosNamorados reuniu em um jantar família. Chics!!!







#Contador - Um click em Raulino Castelo Branco Filho, que ficou feliz com a visita em sua empresa da neta Olivia. Será que vêm mais uma Contadora na Família. Chics!!!







#Amigas - Um click nas queridas; Conceição Araújo e Antônia Duailibe sempre elegantes nos #tbts de eventos badalados. Chics!!!





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!