Acontece no domingo (11/7), às 20h, a Paixão de Cristo de Floriano, e o ator Danilo Sacramento será Pôncio Pilatos. O evento será ao vivo, direto da cidade cenográfica pelo YouTube, no Canal UFOPIAUÍ. Na cidade cenográfica estarão somente atores e equipes técnicas, seguindo todos os protocolos de segurança. Uma realização do Grupo Escalet de Teatro com apoio da Prefeitura Municipal de Floriano, Prêmio Maria da Inglaterra, Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, Governo do Estado do Piauí, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e Governo Federal. Imperdível!!!

O presidente da APPM, Paulo César Morais, esteve em Brasília, na semana, participando de reunião do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM) com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para solicitar apoio às principais pautas municipalistas enviadas à Câmara dos Deputados. Chics!!!

O professor Jonathas Nunes, ocupante da Cadeira 2 da Academia Piauiense de Letras, toma posse no dia 20/7 na Academia Luso-Brasileira de Letras. Ele ocupará a Cadeira 24, que tem como Patrono Ramalho Ortigão. O discurso de acolhimento será proferido pelo acadêmico Gastão Rúbio de Sá Weyne, e os convites para a posse de Nunes já estão sendo distribuídos pelo seu presidente, Adolpho Pollilo. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (9); Alessandro Gomes, Ricardo Aly, Lúcia Quirino Vieira, Maria Luiza Morais Barreto, Zélia Beatriz, Ionio Silva, Angelo Carlos, Wilsonney Sousa etc. Saúde & Paz!!!

A defesa de uma OAB/PI mais transparente e aberta ao diálogo: esse é o intuito do movimento “OAB que chega junto” lançado esta semana pelos advogados Raimundo Júnior, Drª. Naiara Moraes, Drª. Andreia Araújo, e do Dr. Lucas Villa e do Dr. David Oliveira. O movimento possui ainda adesões de vários profissionais em todo o Estado. Chics!!!

De 15 a 17/7 acontece o maior Festival de Móveis do Piauí, o Fest Móveis Socimol. Os clientes poderão adquirir os melhores produtos sem sair de casa no site https://festmoveis.com.br/ ou de forma presencial com agendamento de compras e também no site. Imperdível!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Parabéns para o aniversariante do dia 7/7; Luiz Gonzaga Soares Viana, que comemorou os seus 86 anos em família. Na foto com a sua querida esposa Gilka Viana. Foto Rossana Sulzer. Chics!!!







#MBA - O engenheiro piauiense Ricardo Brandão Costa teve o nome publicado no prestigiado Jornal Britânico Financial Time na relação dos concludentes do MBA do London Business School. Ele é filho dos queridos Lavínia Coelho Brandão Costa e Nelson Nery Costa. Deve continuar trabalho por lá pelos próximos dois anos. Na foto no dia do seu casamento com Fernanda Balbuena -. Foram Capa da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!







Arraiá - Um click da querida decoradora Naty Silveira no estilo Festa Junina. Chic!!!







Um click no Francisco Reinaldo e Caline Sampaio com Mariana Fortes e Guilherme Fortes em evento de posse Badalada. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante de sábado (10); Adão Rodrigues dos Santos!!! Vai comemorar em grande estilo com a família. Na foto com a esposa empresária Socorro Santos - by Maria Café. Chics!!!







#ClubedoChá - Um click da comemoração do aniversário da querida Eliane Nogueira com algumas amigas do Clube do Chá; Iraides Feitosa, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro, Eliane Nogueira, Rosa Linhares, Maria Alice, Vera Lobão, Mariza Alice, Drª Málaque Santos, Teresa Rebelo e Sinhá Aragão em restaurante badalado. Chics!!!









