Abertas as Inscrições para a 13ª edição do Salão de Humor Medplan e Humana Saúde. Em 2021, o Concurso traz o tema Superação e os artistas poderão participar nas categorias charge e/ou cartum, caricatura e história em quadrinhos/tirinhas. Inscrições podem ser feitas pelo site www.salaodehumor.com. Imperdível!

As queridas Lúcia Alencar, Suzana Napoleão, Liana Napoleão, Maria do Carmo Bastos, Frinny Bastos Alencar, Vânia Napoleão participaram das Orações no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (22); Marciel Pereira, Danielly Marie Leal, Ludmilla Santana, Maria Filha, Mario Azulão, Maria Theresa Tajra, Gildênia Pinto, Lilia Campos, Pádua Bona, Cleber de Deus etc. Saúde & Paz!!!

Os advogados Marcela Coelho e Eduardo Uchoa comemoraram os 2 Anos do filho Miguel com linda festa em família. Miguel é neto dos queridos Margarete Coelho e Marcelo Coelho. Chics!!!

A Equatorial completou no domingo (17/10), 3 Anos de atuação no Piauí. O CEO do Grupo Equatorial, Augusto Miranda, e o presidente da Equatorial Piauí, Lener Jayme, receberam a Medalha de Ordem Mérito Renascença, durante a programação do Dia do Piauí (19), pelos serviços prestados pela distribuidora e pelos investimentos realizados no Estado. Chics!!!

Hoje (22) a querida Marlúcia Costa recebe em seu apartamento, as sócias do Clube das Maravilhosas. Grazie pelo convite. Chics!!!

A querida Jayanna Rackell Moura Soares, convida para um evento com produção dela e da amiga e sócia Mahda Matte e com Dj Marceleleco, no dia 23/10, no Bar mais especial de The - @velhojackteresina. Um Halloween - Um Drink no Jack, referência ao filme #fromdusktilldawn e celebração no estilo da Irlanda e diversas culturas. Esperem um super espetáculo na vibe mais trevosa. Imperdível!!!



O ANIVERSÁRIO DE 3 ANOS DE LUÍSA MARTINS PÁDUA, FOI NO DIA 13/10, E GANHOU FESTA NO DIA 16/10, PARABÉNS E PRESENTES DE SEUS PAIS CLÁUDIA LAÍSE & VINÍCIUS PÁDUA, E DO IRMÃO RICARDO PÁDUA. É NETA DOS QUERIDOS SOLANGE REIS MARTINS E SEBASTIÃO MARTINS. CHICS!!!









#Comemoração - A querida Celina Lages reunirá familiares e amigas no dia 23/10, para comemorar o seu aniversário em grande estilo. Parabéns!!! Na foto com a mãe, a querida Lina Josefina Lages. Chics!!!







Um click da empresária Marcela Pessoa, que reinaugurou a nova loja Lacoste Teresina, no dia 18/10, em grande estilo na - Praça do Caribe - Shopping Riverside. A loja tem agora o novo conceito Le Club Evolution. A loja está linda. Um luxo. Chics!!!







Um click das queridas Josélia Dantas e Claudete Monteiro passaram uns dias no litoral piauiense em família. Chics!!!







Um click da belíssima família dos queridos Carlúcia Mouzinho e William Moura, que no dia 20/10 comemoraram o aniversário do filho Arthur Augusto, que completou 9 Anos. Parabéns!!! Chics!!!







Um click da querida Tálita Neiva em #PosepraFoto em momento descontraído. Chic!!!







#PrefeituradeTeresina-O Prefeito de Teresina, Dr.Pessoa, foi um dos agraciados com a medalha de Ordem do Mérito Renascença Grau Comendador no Dia do Piauí (19),e recebeu a honraria das mãos do Governador do Piauí, Wellington Dias .Foto: Lucas Dias. Chics!!!

















