#DescontosdeAté70%

A terceira edição da Semana do Brasil no Teresina Shopping já começou: E a promoção segue até 13/9. Serão 10 dias de ofertas, facilidades e descontos que chegam a até 70% nas lojas dos setores de vestuário, calçados, acessórios, móveis, eletrônicos etc. Imperdível!!!

#Parabéns

Para para os aniversariantes de hoje (6); Perpétua Sousa, Caroline Silva, Euramir Machado, Sonia Tetto, Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio, Fabiana Chaves, Fabio Juliano Sousa, Ana Maria, João da Vila, Cíntia Lucas etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do domingo (5/9); Ernande Elder Alves, Cléia Vies, Jociel da Silva Santos, Marcos Camarão, Mara Lopes, Rui Miranda Filho, Jefferson Gomes, Reginaldo Filho, Edmara Castro, Moises Chaves etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes de sábado (4/9); Rubens Nery Costa, Geysa Lima, Rejane Dias, Jeovanda Noleto, Sávio Normando, Gustavo Nogueira, Danielle Sampaio, Eliane Martins, Ricardo Santos, Almiralice Freitas, Ducarmo Santos, Herbert Matos, Gabi Pinho, Leila Ferreira Andrade, Antônio Luiz, Larissa Marques etc. Felicidades!!!

#Sextou

Parabéns para os aniversariantes do dia 3/9; Rosa Mendes Viana Formiga, Rosana Umiker, Landerson Carvalho, Lidiane Gomes, Karoline Queiroz, Suzana Gaze Fabris, Armandson Cartaxo, Rose Tajra, Francisco Sampaio, Patrick Costa, Manoel Serafim Coelho, Lucas Probo Reinaldo, Cassandra Viana, Alline Carvalho, Deborah Kalume, Henrique César de Abreu etc. Saúde & Paz!!!

#Convite

O presidente o Iate Clube de Teresina - Gilson Vasconcelos, - convida para a inauguração de um novo espaço do Clube - “Labareda Restaurante”, no dia 21/9. Chics!!!

#"SetembroVermelho"

Chama a atenção para Doenças do Coração e riscos na pandemia: no dia 29/9 é comemorado o Dia Mundial do Coração, por isso este mês foi batizado, já há alguns anos, de Setembro Vermelho.

#Bolo

As queridas Cynthia e Zezita Ribeiro não esqueceram o meu aniversário (26/8), e fizeram um delicioso bolo pra me na data. Já a querida Ausair Chaib Gomes não esqueceu os meus #MimosDins. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito" "Prestigiar a quem me Prestigia" - Frase da querida Elvira Raulino. Ainda estou no aguardo. Chics!!!



Um click da Alice Castelo Branco, com as queridas que não esqueceram a data do meu aniversário (26/8); Senadora Eliane Nogueira, que foi a anfitriã do almoço da última reunião do Clube, Vera Lobão - by presidente do Clube do Chá, Lina Josefina e Vânia Guerra Pereira da Silva. Chics!!!







Parabéns para a querida decoradora Naty Silveira, que aniversaria no dia 8/9, e vai comemorar em família!!! Na foto com as queridas Aldenora Rego e Gracinha Monteiro. Foto Tibério Hélio. Chics!!!







Um click das queridas Kátia Cristina, Myrian Castro e Joice Farias Viana Nunes em #tbt de aniversário badalado. Foto Tibério Helio. Chics!!!







Um click de Sebastião Martins e Solange Reis Martins em um #tbt saindo do maravilhoso apartamento onde residem para um evento badalado. Chics!!!







Um click de Socorro Bringel e José Ribamar Bringel em #tbt de aniversário badalado. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante de hoje (6/9); Caroline Silva!!! Que não esquece de malhar e fazer o selfie na academia. Chic!!!







Um click das queridas Pastora de Brito e Ana Cláudia Matos em #tbt de aniversário badalado. Chics!!!

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!