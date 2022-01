#Leitos

A Secretaria de Estado da Saúde está ampliando o número de leitos de UTI Covid-19 e atendimento às síndromes gripais no Piauí para atender à população. A informação foi dada pelo secretário Florentino Neto. Ao todo, serão 87 leitos a mais. Na rede hospitalar da capital estão sendo ampliados mais 50 leitos no Hospital Getúlio Vargas; seis no Hospital Infantil Lucídio Portela e seis leitos no Hospital Natan Portela, totalizando 62 leitos.

#Posse

O advogado Charlles Max Pessoa Marques da Rocha foi empossado no cargo de Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, para o Biênio 2022/2024. Chics!!!

#AbertasasInscrições

Advogados devem ir às urnas pela terceira vez em seis meses, agora para definir o próximo desembargador do TRT no Piauí. Os prazos para as inscrições em concorrer ao cargo Quinto Constitucional do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região seguem até o dia 21/2/2022. Imperdível!!!

#Desembargador

A documentação pode ser protocolada de forma on-line ou presencial. O TRT 22ª Região conquistou, pelo sexto ano consecutivo, o Selo Ouro do Prêmio CNJ de Qualidade. O processo de escolha do próximo desembargador possui quatro etapas. Na primeira, todos os advogados inscritos e adimplentes na OAB/PI escolherão doze nomes. Em seguida, o Conselho Seccional da OAB/PI formará, em votação, uma lista sêxtupla. Os nomes escolhidos seguirão para a votação dos desembargadores do TRT 22, formando uma lista tríplice. Caberá ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a decisão final. Chics!!!

#Solenidades

O advogado trabalhista Cláudio Feitosa está percorrendo o Piauí nas solenidades de posse das subseções da OAB/PI. Ele já passou por Piripiri, Esperantina, Barras e Campo Maior acompanhado do presidente Celso Barros Coelho Neto. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (28); Lisandra Souza, Lourival Lobo, etc. Feliz 2022!!!

#@Siga



Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!

#Elo'sClube

Na noite de 26/1, aconteceu a posse da nova diretoria do Elo's Clube no apartamento de Janilda Bastos. Lenita Medeiros é a nova presidente do Clube, Ana Bortolozzo - vice-presidente, Aldenora Perlingeiro - secretária, Cláudia Resende Grande - vice-secretária, Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro - tesoureira, Vera Santos - vice-tesoureira, Fernanda Pearce - diretora social e Cidinha Tenório - vice-diretora social. Chics!!!



#Family - Um click de Geraldo Lages Rebêlo & Lina Josefina Lages com a filha Cristina Castelo Branco e o neto Humberto Filho em café da manhã em casa. Chics!!!







#Comemoração - Um click dos empresários Danielle & Reginaldo Carvalho no aniversário de 4 meses de vida do pequeno Dom, com direito a bolo, parabéns, docinhos e lembrancinhas. Parabéns!!!







#Amigas - Um click das queridas Nadir Ferraz, Adriana Lages Castro, Daniela Barros, Ingrid Albuquerque e Cassandra Moraes Souza. Chics!!!







#Homenagem - Um click de Paulo Solano com seus pais Solange Reis Martins & Sebastião Ribeiro Martins no evento de homenagem em Oeiras com a Comenda da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí - by Paulo Solano Reis Martins. Chics!!!







#Pai&Filhos - Um click do amor do professor José Nunes com os filhos; o empresário Fabrício Santos, Dr. Jocerlano Sousa e o empresário José Filho - Construtora Estrutural. Chics!!!





#OSIM - #TBT-26/1/2008 - #BodasdeMarfim - Os queridos Polyana Melo Albino & Rondinelle Albino comemoraram no dia 26/1/2022 - 14 Anos de feliz união conjugal. São pais de Arthur e Heloísa. Chics!!!

