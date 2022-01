#CentrodeConvenções

A reinauguração do Centro de Convenções de Teresina, acontecerá no dia 12/3/2022. O cantor Geraldo Azevedo será a atração principal da reabertura. Chics!!!

#BodasdeRubi

Os queridos Claudete Monteiro & Neném Monteiro, estão em Sampa, e vão comemorar no dia 6/2/2022 as #BodasdeRubi - 40 anos de uma feliz união conjugal, em São Paulo. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (31); Rita Carvalho, Albelar Prado, Arthur Filho, Janete Fortes, Antônio Alberto Costa, etc. Feliz 2022!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes de domingo (30/1/2022); Nivaldo Narã, Gigi Accioly, Celecina Arrey, Melissa Nobumoto Christofoletti, Agnalba Santos, Daniele Lopes, Carmicela Bonfim, Maria Júlia Queiroz Rodrigues, Valéria Katarine, Laura Verbicaro, Ana Maria Rehem, Jaldes Filho, Karitiana Lustosa, Noêmia Machado Oliveira, Karol Freitas, etc. Feliz 2022!!!

#Sábado

Parabéns os aniversariantes de sábado (29/1/2022); Cláudia Clementino, Giselle Pimentel, Vania Lucia Souza Silva, Sílvia Falcão, Jardyla Alvarenga, Eliane Lopes, Renan Soares, Maria Tereza Azevedo, Cristiano Moura, Henrique Aguiar, etc. Feliz 2022!!!

#InscriçõesMarketingDigital

O curso gratuito de formação em Marketing Digital para artistas, produtores culturais e demais profissionais da comunidade segue com inscrições abertas até o dia 11/2/2022. A capacitação é promovida pela Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), através de uma parceria com a Associação Maria do Amparo (AACEMA). Para se matricular, o interessado deve se inscrever através do link https://bit.ly/3H01svr que também está disponível na página da FMC. Ao final do curso, os alunos receberão certificado com carga horária de 120 horas. Imperdível!!!

#PrefeituradeTeresina

A Prefeitura de Teresina pelo segundo ano consecutivo não vai promover o Corso, o maior evento pré-carnavalesco de Teresina. A decisão foi tomada após o aumento dos casos da doença da pandemia, que aumentou pela variante Ômicron.

#PAXUNIÃO

A Pax União, a amiga nas horas difíceis, inaugurou na semana passada a sua filial na Usina Santana em Teresina. Toda população da Usina Santana e sócios podem conhecer o novo espaço e serviços que a partir de agora passam a serem oferecidos na nova filial no endereço, Estrada Da Usina Santana, Bairro Jardim Europa, nº 1697-A. No dia 11/2/2022 a filial promoverá uma mega ação em que podem participar sócios e novos associados. Com consulta oftalmológica. Setor Jurídico, CredPax e sorteio de prêmios. Imperdível!!!



#BodasdeFerro - Um click de Ausair Chaib Gomes & Orlando Gomes, que no dia 29/1/2022 completaram 65 Anos de muito amor e carinho. Chics!!!







#Parabéns - Um click de Rafaella Vitale & Carlos Tajra comemoraram os seis meses da filha Isabella, que estava belíssima vestida de bailarina e o filho Guilherme completou 1 ano e 10 meses de muita fofura. Chics!!!







#Avó&Neta - Um click da querida Zeneide Alves com a netinha Maria Valentina. Chics!!!







Avó&Netos - Um click da querida Eliane Nogueira cheia de gratidão com os netos. Chics!!!







#Filho&Pai - Um click dos queridos James Guerra Neto com o pai Dobereiner Guerra em momento de selfie. Chics!!!







#Family - Um click da empresária Iraceara Soares - by Colégio Einstein - com o filho Dr. Jocerlano Sousa, a nora Sávia Dourado e os netos Gabriel e Rafaela. Chics!!!







#Family - A médica Cynthia Portela e o empresário Giovanni Meirelles Filho estão contando os dias do nascimento do filho João Guilherme. Maria está animada com a espera do irmão. Chics!!!









