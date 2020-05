Leilão do Bem

A Rede Pense Piauí vai realizar um leilão de artes no dia 9/5, véspera do Dia das Mães, a partir das 10h. 40 artistas plásticos, fotógrafos, chargistas e colaboradores já doaram peças para o leilão virtual. Entre as peças que serão leiloadas, estão os trabalhos de Dora Parentes, Hostyano Machado, Nonato Oliveira, Amaral, Quaresma, Rogério Albino,Jota A, arte e também uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol autografada pelo Rei Pelé. Cada artista definiu o lance mínimo da sua obra. Interessados participam pelo endereço eletrônico www.vipdireto.com.br e www.pensepiaui.com.

“Te Aquieta e Lê”

Desenvolvido pela Secretaria Estadual de Cultura, o Projeto “Te Aquieta e Lê” já distribuiu mais de 2.280 livros gratuitamente por todo o Estado. Quem deseja obter um livro, basta verificar a lista no site da Secult, escolhe seu livro e, se estiver disponível, o exemplar será enviado para o endereço. Já receberam exemplares, algumas cidades como Parnaíba, Floriano, Valença, Tanque do Piauí e São Raimundo Nonato etc. Chics!!!

Sebrae no Piauí

Vai colaborar com a Prefeitura de Teresina para a retomada do comércio na capital Instituição buscará facilitar a interlocução entre o poder municipal e os pequenos negócios. Esta semana, representantes do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, estiveram Participaram do encontro o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Piauí, Freitas Neto, e os diretores executivos da instituição, Mário Lacerda, Delano Rocha e Júlio César Filho; e os secretários municipais de Finanças e Educação de Teresina, Francisco Canindé e Kleber Montezuma, respectivamente; e o professor Washington Bonfim.

Dica de Filme

O drama japonês '37 Segundos' é um desses exemplos incomuns. Estrelando a atriz amadora Mei Kayama, é um filme emocionante que retrata uma heroína todos os dias com um olhar muito honesto sobre sua vida familiar, seus sonhos, criatividade e até seu despertar sexual. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (4); Conceição Lima Carvalho, Rosana Guimarães, Tony Gonçalves, Rosângela Rocha, Laerte Paixão etc. Dia 3/5; Washington Raulino, Carla Suyanne, Lindalva Miranda, Ana Paula Sousa, Fredson Lima, Vanessa Duarte Reis, Eryka Campos, Eric Carvalho, Roberta Melo, Eugênia Ribeiro, Márcio Camelo, Roberta Melo, Vânia Melo, Izete Rodrigues, Douglas Ribeiro, Karla Braz etc. Saúde & Paz!!!

@Siga

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!

Doações

Policiais Federais do Piauí, através do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Piauí (Ssdpfpi), realizaram doações de alimentos, brinquedos e fraldas para o Lar de Maria. O policial Marcos Avelino, presidente do Ssdpfpi, e outros policiais associados, estiveram presentes na recepção da instituição para realizar a entrega das doações que foram arrecadadas por todos os policiais e funcionários da corporação no Piauí. Chics!!!

Pandemia

Pra quem encontrou um tempinho para mim em tempos de pandemia: Ausair Chaib Gomes, Dinah Frota, Lusani Moura, Viviane Oliveira, Josefina Gonçalves Drª Terezinha Santos, Daniel Cardoso, Liana Portela, Gilson Fonseca, Aparecida Coelho, Francisca Pereira etc. Chics!!!



#FamiliaEmCasa - Um click em Talita Neiva e Avelino Neiva, que completaram 50 Anos de união e amor. Na foto a família reunida. Chics!!!







#FamiliaEmCasa - Um click nas minhas amigas Cynthia e Zezita Ribeiro com a família reunida. Chics!!!







Um click em Lavínia Coelho Brandão Costa com o filho Dr. André Costa. Chics!!!







#FiqueEmCasa - Um click em Nelson Nery Costa e Lavínia Coelho Brandão Costa, estão em casa com a família. Chics!!







#FiqueEmCasa - Um click na família de Fernanda Maria Carvalho Portela Carneiro e Carneiro Neto, que estão em casa. Chics!!!







#FiqueEmCasa - Um click em Rondinelle Albino e Polyana Melo, que comemoraram o aniversário da filha Heloísa em casa em família. Na foto com os filhos Arthur e Heloísa. Chics!!!