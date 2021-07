A querida Zelita Melo é a nova presidente do Lótus Clube de Teresina

#Decoração



A arquiteta, Urbanista e Designer, Haydée Ferreira foi a responsável pela decoração das comemorações na belíssima residência de Soraya Aguiar e Edmar José, que foram realizadas em família: o aniversário do filho, o médico Mateus Lopes. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (28); Manoel Veras, Frans Khin Santos, Antônio Rubens, Weslley Paz, Dani Lacet, Tony Batista, Flávia Salles Moreira etc. Saúde & Paz!!! #Domingo Parabéns para os aniversariantes do dia 27/6; Isabel Vilhena, Tamar Campos, Marilia Bezerra, Marcia Soares, Maria Lima, Marco Antonio Felipak, Geraldo Júnior, Felipe Rezende Sampaio, Luisa Lima Marques etc. Felicidades!!! #Sábado Parabéns para os aniversariantes do dia 26/6; Moises Pimentel, Cibele Ferreira, Victória Mello, Hérlon Moraes, Tânia Macedo, Thamyres Costa, Lidia Rosa, Antonio Julio Caribe, Jacyene Costa, Vera Lucia Tabach, Dennis Proença, Paulo Cortellazzi, Marcelo Burlamaqui, Paulo Tajra Evangelista, Bernardo Oliveira Vaz, Dalton Leal, Gutemberg Reis, MOVE/PI O presidente do MOVE-PI, empresário Arthur Feitosa, o ex-senador João Vicente Claudino e os advogados Norberto Campelo, Campelo Filho e Sigifroi Moreno reuniram-se recentemente: o assunto sobre o atual momento político e econômico do Piauí e as perspectivas sobre o futuro e o desenvolvimento do Estado. Chics!!! #Dentista/Salão A quinta-feira (24), escolhi o dia para cuidar de mim: fui no Cirurgião Dentista - Dr. Antônio Sérgio Reis Tavares Rêgo - na Rua Dr. Área Leão 281, Teresina/PI. - Telefone (86) 3221-2584. Depois fui ao Salão Hidrate Cabelos - Avenida Homero Castelo Branco, 3275 - cuidar dos meu cabelos e unhas. Amei. Chics!!! #@Siga Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Circulando as edições da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Odontologia - Um click no Cirurgião Dentista - Dr. Antônio Sérgio Reis Tavares Rêgo - na Rua Dr. Área Leão 281, Teresina/PI. - Telefone (86) 3221-2584. Chic!!!







#AmigodasAntigas - Um click no Nelson Nery Costa - by Almeida e Costa - Advogados Associados - em seu lindo escritório, que depois da reforma ficou belíssimo: um luxo a decoração e na entrada um jardim belíssimo. Chics!!!







Um click em José Wilson Pereira da Silva e Vânia Guerra em um momento de muito amor. Chics!!!







#Amor - Um click na elegância dos empresários Socorro Santos e Adão Rodrigues em #tbt de festa badalada. Chics!!!





#Aniversário - Parabéns para os aniversariantes da semana: dia 25/6; José Filho, dia 24/6; Filipe Gonçalves, dia 22/6 Dr. Jocerlano Sousa e do dia 20/6; Dr. Caio Vaz, que comemoram em família no fim de semana. Chics!!!





#Família - Um click em Iraceara Soares com os filhos; Fabrício Santos, Dr. Jocerlano Sousa e José Filho, com as noras; Dalila Parente e Sávia Dourada e os netos; Rafa, Bernardo e Gabriel no aniversário do empresário e engenheiro, José Filho - Construtora Estrutural. Chics!!!

