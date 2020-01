A primeira Missa da Misericórdia de 2020 acontecerá dia 8/1

Paraíba

Hoje (6) começa o ano com facilidade e preço baixo no Saldão de Balanço Paraíba, até o dia 11/1/2020. Com ofertas em todos os setores como móveis, eletro, tecnologia, celular e até 70% de descontos no setor de moda. Imperdível!!!

Semana



Parabéns para a aniversariante do dia 1/1/2020 a querida Vânia Pereira Guerra!!! Quem aniversaria amanhã (7/1) é o empresário Luiz Galvão, e no dia 8/1 - o meu irmão Francisco Sampaio, e Sueli França, que é querida por todos no Sistema O DIA de Comunicação. Felicidades!!!

Santos Reis

Hoje (6) Dia de Santos Reis comemorado pela Prefeitura de Teresina com grande festa popular no Parque da Cidadania e no Povoado Boquinha, que terá as apresentações do Reisado Boi Estrela e do Forró Pé de Serra. Imperdível!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (6); Reisinha Barbosa, Aline Alves Martins, Paulo Machado Vale, Daniela Moraes Souza Gorgulho, Lucas Freitas, Adriana Karmo etc. Dia 5/1; Edilena Oliveira, Jesus Abreu, Ricardo Ramos, Lucca Rebelo, Ana Monteiro, Suyane Geronço, Yara Batista, Ieldyson Vasconcelos, Paulo Chaves, Lucyanira Magalhães, Alexandre Alegriff etc. Saúde & Paz!!!



Parabéns para o aniversariante de domingo (5) Dr. Jesus Abreu!!! Com a esposa Elaynne Alves e o filho Benjamim. Chics!!!







Um click na felicidade da querida Flora Izabel com o nascimento da neta Ana Flora. Parabéns!!!







Um click nas queridas Júlia Ramalho, Joyce Nunes e Málaque Santos. Chics!!!





Redes Sociais

Não deixe de conferir todos os dias: notas&fotos nas nossas Redes Sociais - Facebook - Instagram - Blog, Jornal, Portal O DIA. Chics!!!

Férias

Hoje (6) começa a Colônia de Férias Infantil da Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF/PI). Imperdível!!!

Promoção

Clássicos de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais têm descontos de até 50%, para quem quer começar 2020 com tudo. O Boticário preparou uma grande promoção: a Boti Promo. Ao todo serão mais de 700 produtos das categorias Perfumaria, Maquiagem e Cuidados Pessoais com até 50% de desconto. Entre os destaques da promoção está o Floratta Love Flower, com 20% de desconto. Imperdível!!!







Um click nos queridos decorador Luis Figueirêdo e Dr. Thenyson Pereira Leitão. Chics!!!







Um click na elegância de Socorro Castro com o filho João Eduardo Castro e a nora Yrla Resende. Chics!!!







Feliz 2020 para os meus amigos queridos João Vicente Claudino e Josi Carlos Claudino, que passaram a virada de ano em Morro de São Paulo. Chics!!!







Feliz 2020 para os queridos Elizabeth Zanovello e Yuri Moraes em tarde de Café&Arte. Chics!!!