A juíza Lucicleide Pereira Belo foi convocada para compor o Plenário do TRE-PI

A juíza Lucicleide Pereira Belo foi convocada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí para compor o Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Atualmente, a magistrada coordena o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) e é titular da 8ª Vara Cível. Chics!!!

No dia 26/8 aconteceu um Café da Manhã para o lançamento da 8ª Edição da Liquida 2021 - na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Teresina. Chics!!!

A Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC/PI) em parceria com a Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIAC), realizam nos dias 15 e 16/9, o Curso On-line de Capacitação em Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil, destinado a médicos, estudantes de medicina e enfermeiros do Piauí. Inscrições através do link https://forms.gle/s33ScLe2aCTtbuzaA. A capacitação e a inscrição é Gratuita, e os participantes receberão Certificados de 8h de Participação. Imperdível!!!

#CirurgiãoDentista - Dr. Antônio Sérgio Reis Tavares - O seu Consultório localizado na Rua Desembargador Freitas, 1791 - Centro/Sul, Teresina/PI. Um luxo. Chics!!!

Hoje (27) Dia do Psicólogo - o psicólogo Rodrigo Lopes da Silveira será Homenageado pelo Conselho Regional de Psicologia. Ele também é Hipnólogo e Sexólogo: e receberá a Honraria das mãos da presidente do CRP 21, Juliana Dias Maia. Chics!!!

Para os aniversariante de hoje (27); Lara Rodrigues, Edina Costa, Tiago Vasconcelos, Sampaio Robertto, Socorro Alencar, Adelia Oliveira etc. Dia 26/8; Eu (luciêne Sampaio), Mara Beatriz Novais, Lícia Neiva, Teresinha Alcântara, Conceição Carcara, Maria Lindalva Sousa, Rayane Trajano, Getúlio Portela Leal Filho, Junim Braga, Fabiano Farias, Rafael Silva, Tony Bittencourt etc. Saúde & Paz!!!

O Lótus Clube de Teresina - by presidente Zelita Melo, já enviou os meus #MimosDins - de presente do meu aniversário no dia 26/8. Amei!!! E algumas Sócias do Lótus enviaram separadamente também os meus #MimoDins, entre elas; as queridas Nailza Meneses, Zelita Melo, Zuíta Vasconcelos, Josélia Dantas, Socorro Bringel, Amélia Tereza Fonseca, Francisca Júlia Medeiros Almeida Moita - e também Conceição Araújo (Granf Clube), Josi Carlos Claudino (Elo´s Clube) Vânia Guerra Pereira da Silva (Clube do Chá), Gilka Marinho Viana, Dr. Airton Andrade, Dr. Carlos Tajra são pessoas que entendem o meu trabalho. "Me Ajeite, que eu lhe Ajeito" "Prestigiar a quem me Prestigia" - Frase da querida Elvira Raulino. Gratidão. Chics!!!



#Psicóloga - Hoje (27) Dia do Psicólogo - Um click em especial da querida psicóloga Drª Lusani Moura, que recebe todas as minhas honrarias no seu dia. Na foto com a querida amiga Neythania Barbosa. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 26/8; Mara Beatriz Novais!!! Na foto com o marido Samuel Novais. Chics!!!







#ClosedClube - Um click das amigas e algumas sócias do Closed Clube, que se reuniram na belíssima residência da querida Maria Elizabeth Veras, para comemorar o aniversário da presidente do Clube, Rosa Rufino (que não esqueceu o meu aniversário (26/8), de Julieta Freitas e Lina Lima em uma tarde bem animada. Parabéns. Chics!!!







#EspaçodoLeitor #DiadoSoldado (25) - O 25.º Batalhão de Caçadores na Semana do Soldado, está acontecendo a Exposição ao Público. Um click do Pós-Graduado em Direito Militar Samuel Coêlho, o Administrador Fábio Fortes, os Militares Belchior, Alan e Gabriel Rios. Chics!!!











#Recife/PE - Parabéns para a Nilza irmã da querida Vânia Guerra Pereira da Silva!!! Na foto a sobrinha de Vânia Patrícia, filha de Nilza, a nora Lennara Guerra e o filho Inaldo Guerra na comemoração do aniversário de Nilza em Recife/PE. Chics!!!









#Parabéns - O meu aniversário foi no dia 26/8 (QuintaFeira), mais ainda recebendo os #MimosDins dos amigos. #FicaDica!!!! Na foto em #tbt com as queridas Jayanna Rackell Moura Soares e Larissa Batista. Chics!!!





