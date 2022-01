A FMS aumentou o número de Unidades Básicas de Saúde que atendem casos de Covid-19

#UnidadesBásicas

A Fundação Municipal de Saúde aumentou o número de Unidades Básicas de Saúde que atendem exclusivamente casos suspeitos de Covid-19. Os atendimentos nas UBS acontecem diariamente, incluindo finais de semana e feriados, das 7h às 19h. Agora são seis: na zona Norte, o atendimento é feito na UBS Real COPAGRE; na zona Leste, as pessoas podem procurar atendimento nas UBS Planalto Uruguai e Taquari; na zona Sudeste o atendimento é feito na UBS Gurupi e na zona Sul o atendimento é nas UBS Parque Piauí e Hugo Prado.

O Juiz de Direito Dioclécio Sousa Silva tomou posse pelo mandato de dois anos no cargo de Juiz de Direito suplente da 2ª Turma Recursal Cível, Criminal e da Fazenda Pública do Estado do Piauí. Chics!!!

Para os aniversariantes de ontem (10/1/2022); Josealdo Aldo, Flávia Torres, Lyna Leite, Joana Darc, Zeneide Alves, Alice Paranaguá, Daniela Barros, Maria Eugênia Coelho, Simone Lopes, Vanessa Silveira Martins, Carla Moreno, Arimatéa Carvalho, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes de domingo (9/1/2022); Alexsandra Diniz, Constância Tomaz, Liu Pinheiro, Nayane Rios, Ingrid Sena, Gilson Lima, Irineu Holanda, Antônio Holanda, Assunção Lages, Amandah Paz, Marcelo Correia, Gessivaldo Isaias, Rejane Oliveira, Carmen Teixeira, Rafael Soares, Fabrício Amorim, Dhara Horrana, Indrid Jordana, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes de sábado (8/1/2022); Sueli França, Thati Piza, Ana Andrade Correia Lima, Francisco Ferreira, Ravyanne Lavor, Adão Carlos Santos, Thayse Oliveira, Ivana Leal, Alexander Galvão, Themístocles Avelino Rocha, Adelcy Rocha, Vanessa Rocha, Emanuela Rodrigues, Adão Carlos, Maria Alcioneide Silva, Jordana Santos, Mateus Ramos, Eraldo Lopes Santos, Roza Nunes Carvalho da Silva, Hildete Marques, José Alberto Lemos Duarte, etc. Felicidades!!!

Todos os dias vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Réveillon - Um click de Iran Felinto, Maria Laura Guimarães, Mario Bulhões e Bruna Vieira em fim de ano badalado na Praia dos Carneiros/PE. Chics!!!







#Feliz2022 - Para os queridos Irineu Fernandes e Gisela Ximenes, os dois têm um clima de amor e companheirismo. Chics!!!







#Barcelona - Um click da querida Celecina Arrey celebrando Sant Manuel em Barcelona/Espanha. Linda&Chic!!!







#Parabéns para a aniversariante de ontem (10); Lyna Leite!!!







#Feliz2022 - Para a querida Dra. Kaline Carvalho fundadora do Hospital do Olho. Linda&Chic!!!







#Feliz2022 - Para o Dr. Airton Andrade e Gilmara Pinto, que passaram o réveillon na praia. Chics!!!







#Feliz2022 - Um click de Josi Carlos Claudino com João Vicente Claudino, Cláudia Claudino e Marcolino Rio Lima em #tbt animado. Chics!!!

