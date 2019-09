A Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA será no dia 26 de Novembro

Hoje (30) o querido amigo decorador Luis Figueirêdo comemora o seu aniversário, em Buffet badalado. Aproveita para lançar o seu livro com os eventos que levaram sua assinatura na carreira como decorador. Chic!!!



































Conecta Sebrae

O Sebrae no Piauí realiza o Conecta Sebrae em outubro, e é totalmente gratuito: acontece nas cidades de Bom Jesus, Floriano, Parnaíba e Teresina. A ideia é promover o empreendedorismo e a inovação com foco na transformação digital. Em Teresina, o Conecta Sebrae acontecerá de 7 a 11/10, na sede da instituição, com uma vasta programação que inclui palestras, talks e oficinas. Imperdível!!!

Escola

O presidente do Conselho do Sesc em Minas Gerais e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, Valdeci Cavalcante, visitou na sexta-feira (27) o prédio que vai abrigar a primeira escola militar do Sesc em Minas Gerais. Valdeci estava acompanhado do diretor regional do Sesc Minas, Francisco Campelo Filho. O prédio do Sesc JK está sediado em uma edificação centenária e foi tombado pelo patrimônio histórico municipal. Foi inaugurado em 1928 e agora passará por uma completa restauração e adaptação para funcionar como um Colégio Militar. Chics!!!

Internacional



Parabéns para os queridos amigos Nelson Nery Costa e Lavínia Brandão, que estiveram com o filho advogado - André Brandão Nery Costa na Europa, na sua tese de doutorado na Sapienza Universitá di Roma, aprovado com láurea máxima. Hoje (30) o casal de volta para o Brasil. Chics!!!

Presentes



Grazie pelas presenças, e presentes que ganhei no meu aniversário das marcas; O Boticário e Eudora, Alpha Modas - by Pastora Brito, Dina Magalhães, Sócias do Lótus Clube de Teresina, Carmém Zélia etc. Chics!!!

Sábado/Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 29/9; Lyandra Lara Carvalho Bezerra, Tiago Diniz, Alysson Pêgo, Andrea Mello, Marcello Alencar, Kamyla Martins, Aristony Gomes, Marcus Lopes, Diana Rocha, Jailson Costa, Miguel Dias Pinheiro etc. Dia 28/9; Carlos Tajra, Assis Ferreira, Fábio Fortes, luska Dias, Guilherme Aragão Barbosa, Thais Lopes, Marcinho da Cuica, Edu Aguiar, Hilton Sampaio, Ana Luísa Almeida etc. Saúde & Paz!!!



Um click em Pastora Brito e Luiz Galvão - Alpha Modas no meu aniversário (26/8). Chics!!!

Parabéns



Para os aniversariantes de hoje (30); Luis Figueirêdo, Normélia Cordeiro Mota Costa, Priscila Ribeiro, Eugênia Villa, Paulo Márcio, Elano Santos, Javan Fernandes, Rudes de Sousa, Ana Lucia, Flavio Morais, Lenny Rosa etc. Saúde & Paz!!!



Parabéns para a aniversariante de domingo (29), Lyandra Lara Carvalho Bezerra!!! Na foto com Yuri Ferreira Sampaio Almeida. Chics!!!

Sampa

A dentista Lina Josephina de Almendra Freitas Castello Branco e o cirurgião Geraldo Lages, com as filhas Adriana Lages Castro, Celina Lages Maia e Maria Cristina Castello Branco Lages: comemoram o aniversário de Lina em grande estilo em São Paulo. Parabéns!!!



Parabéns para o querido amigo empresário Elano Santos!!!

Revista



A Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro no Grille Eventos. Aguardem mais detalhes. Chics!!!



Parabéns para a Normélia Cordeiro Mota Costa!!! Na foto com a querida Maria Hilda Monteiro. Chics!!!



Com os familiares e amigos do colunista Nelito Marques pelo seu falecimento no dia 29/9. Vai fazer falta no colunismo social. Um dos criadores do concurso Miss Piauí, meu colega de trabalho por 18 anos no Jornal Diário do Povo com a sua Coluna Vogue. Um grande profissional que aprendi a gostar e respeitar: esses anos que trabalhamos juntos sempre que chegava ia na mesa que eu estava editando a minha Coluna, e passava todas as informações de nossa sociedade, viagens aniversário etc. Era o colunista mais bem informado: sem sair de sua casa, só prestigiava com a sua presença os amigos: e seguidor da famosa frase da Papisa - Elvira Raulino - "Prestigiar a quem Prestigia". Um ser humano espirituoso e bem informado, sabia o aniversário de todos os colunáveis. Vai fazer muita falta. Triste!!!