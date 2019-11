A Festa da LUCIENNE EM REVISTA - no dia 26/11, será no Grillé

Festa Black&Pink

#Amanhã (26/11)!!! Prepare o seu look para a Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA - Será no dia 26 de Novembro (Terça-Feira) no Grille Eventos. Convidados confirmados; Márcia Soares e Ubirajara Soares, Pastora Brito e Luiz Galvão, Marinalda Oliveira, Francisca Pereira, Lusani P. de Moura, Neythania Barbosa, Jayanna Rackell Moura Soares, Larissa Batista, Graça Batista, Yuri Moraes, Larissa Lopes Oliveira, Lourdes Batista, Rafaella e Dr. Carlos Tajra, Carlos Mesquita, Lourdes Mazuad, Juliana Mazuad, Tânia Miranda e Valmir Miranda, Dr. Airton Andrade, Joice Nunes, Conceição Araújo, Polyana Melo e Rondinelle Albino, Socorro Castro, Socorro e Mizael Aquino, Zuíta Vasconcelos e Gilson Vasconcelos, Tânia Miranda, Valdenê Albino, Roberta Albino, Rejane Cavalcante, Karine Barros e Delegado Ademar Canabrava, Larissa Waléria, Bruno José e Andressa Chaves, Teresinha Machado, Mar den Menezes, Nailza Meneses, Vera Santos, Sônia Carneiro, Joselene Carlos Claudino, Ausair Chaib Gomes, Dina Magalhães, Mariano Marques, Ítalo Motta, Araújo Fortes, Cybele Fortes Odoni, Gabryelle Odoni, Teresinha Machado, Normélia Cordeiro Mota Costa e Carlos Costa, Auxiliadora Igreja, Fernanda Carneiro, Miro Silva, Socorro Santos e Adão Rodrigues, Vinicius Vainner, Xica Frota, Carlota Carvalho, Lina Josefina, Dinah Frota, Marta Vasconcelos, Adriana Lemos, Inácio Henrique Carvalho e Kênia Dantas, Aluísio Sampaio e Euka Resende, Mônica Mesquita, Teresinha Medeiros, Barbara Noronha, Naty Silveira, Gracinha Portela Monteiro, Agnalba Santos, Regina Marques, Ingrid Albuquerque Jane Mary e Emanuel Pacheco, Neide Medeiros, Socorro e Mizael Aquino, Naty Silveira, Josélia Dantas, Rosa Dantas e Tito Dantas, Fátima Rêgo, Sílvia Meneses, Rosário e Odonias Leal, Ronaldo de Sá, Arim atea Carvalho, Joilza Leitão, Socorro Castelo Branco e José Raulino Filho, Myrian Castro, Lysbela Castro, Aparecida Coelho, Aparecida Pagliarini, Van Fernandes, Elizabeth Zanovello e João Zanovello, Rosário Leal e Odonias Leal, Ceiça Melo e Sebastião Júnior, Amélia Tereza Fonseca, Priscilla Raquel e Fábio Dourado, Anna Melka Albuquerque Cadena, Socorro Abreu e Carlos Ribeiro, Neyara Pinheiro, Carmem Dolôres e Simplício Júnior, Aline Moreira etc. Convites circulando. Chics!!!

Suco

Suco Grand Valle - Lojão do Peixe - by Marinalda Oliveira - o mais saboroso dos eventos badalados será servido na Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, no dia 26/11, no Grillé. Chics!!!

Chopp

Oktos Cervejaria - o Chopp Delivery mais delicioso dos eventos badalados vai está na nossa edição da Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, no dia 26/11 no Grillé. Chics!!!

Brigadeiro

A querida Larissa Silveira é a responsável pelas delícias do - Bar de Brigadeiro - nessa edição da Festa de 23 Anos da LUCIENNE EM REVISTA, no dia 26/11 no Grillé. Chics!!!



Um click na beleza das três irmãs; Celina, Cristina e Adriana Lages em evento badalado. Chics!!!







Um click no designer de eventos Luís Figueirêdo com a médica e empresária Maria da Cruz durante o lançamento do livro do designer em São Luís M/A. Sucesso. Chics!!!







Um click em Ana Leonor que mora em Atenas/Grêcia com o sobrinho Antônio Manoel e a irmã Lina Josefina Lages. Chics!!!





Capa

Parabéns para a querida jornalista Raquel Castelo Branco que aniversariou no sábado (23), e já foi Capa da LUCIENNE EM REVISTA - na edição de nº 2. Chegando em Teresina, para passar uns dias com os familiares e amigos, pois está morando em Brasília (DF). Chic!!!

Posse

O empresário e escritor Valdeci Cavalcante tomou posse na noite de quinta-feira (21) como Membro da Academia Piauiense de Letras (APL). O evento foi prestigiado por uma série de personalidades da cultura e política local, como o advogado Nelson Nery Costa, o ex-governador Hugo Napoleão, os deputados federais Júlio César e Flávio Nogueira, e o presidente do Sebrae no Piauí - Freitas Neto. Chics!!!

Festa

A Festa da LUCIENNE EM REVISTA - no dia 26/11, será no Grillé ao som dj Victor Carvalho, cantora Nayra Lima, cantor Magno Melo, Denise Alaggio e Banda, e Manoelzinho dos Teclados, Ítalo Sax, Wow Produções - by Jésus Carvalho, Produção Audiovisual - AndyFilms - by Willandy Cordeiro e Caroline Barbosa, com a belíssima decoração de Luis Figueirêdo com Peças da Vivenda da Festa, Fotos - by Tibério Hélio e Marcos Soares -, Bolo - Odelita Nunes - Bolos&Artes, Drink's e Coquetéis - Silvia Drink's - by Silvinia Costa, Flores - Floricultura Li - by Alcênia Mendes, Cerimonial - by Jorginho Medeiros, Cupcakes - by Zezita e Cynthia Ribeiro etc. Chics!!!



Um click em Ana Maria Chaib Ribeiro, que recebeu o Título da Polícia Militar de Amiga da Policia. Chic!!!







Um click em Márcia Soares e Dr. Ubirajara Soares com o neto Carlos. Chics!!!