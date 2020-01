A Confraternização do Sistema O DIA de Comunicação vai acontecer dia 11/1

Confra

A Confraternização do Sistema O DIA de Comunicação - by Tânia Miranda e Valmir Miranda vai acontecer dia 11/1, a partir do meio dia no Theresina Hall. Com uma deliciosa Feijoada, música bacana e muita animação. Oportunidade para comemorarmos mais um ano de muitas conquistas e dividir entre amigos as expectativas para 2020. Chics!!!

Café&Arte

A querida Socorro Santos convida para a Exposição em seu café badalado, juntamente com Lourdinha Ferraz, que está expondo quadros em patchwork embutido. A exposição começou no dia 7/1 e segue até dia 31/1/2020. Imperdível!!!

Carnaval

A querida Valdenê Albino, que aniversariou no dia 2/1, vai comemorar o seu aniversário com uma prévia de Carnaval, em grande estilo no dia 16/1/2020, em buffet badalado. Parabéns!!!

Shopping

Encontrei no Teresina Shopping a querida amiga Solange Sousa e Silva fazendo compras. Chic!!!

Gramado

A família de Aldora e Zezinho Ferreira filho, nora e netos, e a família de Joice Viana Nunes e José Neto com os filhos e netos, curtindo as férias em Gramado - Serra Gaúcha/RS. Chics!!!



Parabéns para o Dr. Aloísio Luz!!! Na foto com esposa Priscila Karinne com os filhos Aloísio pego, Pietro Luz, Álvaro Luz e Tonny Kerly. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante da semana Dr. Ubirajara Soares!!! Na foto com a esposa Márcia Soares. Chics!!!







Um click em Gualberto Souza, Osmir Pierot, Mercês Silveira, Aline Souto e Jorginho Medeiros. Chics!!!

Cultura

O presidente do Conselho Estadual de Cultura (CEC), escritor e advogado Nelson Nery Costa, esteve reunido com o secretário de Cultura, Fábio Novo, para acertar a exibição de filmes no CEC em 2020. As exibições ocorrerão no auditório do Conselho, que também será utilizado para a realização de oficinas culturais e exposições de ar tes pl&a acute;sticas. Com a ação, o objetivo é potencializar o fazer cultural na zona sul de Teresina. Nelson Nery Costa assumiu a presidência do Conselho Estadual de Cultura em novembro/2019, após a maravilhosa Gestão do poeta Cineas Santos. Chics!!!

Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (10); Maria Eugênia Coelho, Lyna Leite, Zeneide Alves, Arimatea Carvalho, Jana Darc, Alice Paranaguá, Daniela Barros de Melo, Simone Lopes, Carla Moreno, Vanessa Silveira Martins, Tiago Moura etc. Saúde & Paz!!!

Avaliação

O deputado estadual Franzé Silva (PT) fez um balanço do seu primeiro ano de mandato na Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI). O petista destacou o trabalho que desempenhou à frente da Comissão de Assuntos Territoriais e na proposição leis, requerimentos e audiências públicas que discutiram temas relevantes para o progresso e crescimento do Piauí. Chic!!!

Escritório

Os escritórios dos advogados Nelson Nery Costa e Joaquim Almeida estão em reforma: o lugar já é um ambiente de trabalho bem moderno, vai ficar mais bonito. Chics!!!



Um click na família de Silvana Coelho e Luciano Nogueira com as filhas Lisa Angélica e Luana Beatriz. Já foram Capa da LUCIENNE EM REVISTA no dia do casamento deles. Chics!!!







Um click nas queridas Josélia Dantas e Júlia Moita. Chics!!!







Parabéns para Maria Eugênia Coelho!!! Com as queridas Sônia Carneiro, Vera Santos e Jandira Dias. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante da semana Luiz Galvão (7)!!! Na foto com a amada Pastora de Brito. Chics!!!