Tradição e cultura se misturam em espetáculos da Paixão de Cristo

Durante a Semana Santa vários grupos de teatro se apresentam encenando uma das histórias mais conhecidas no mundo: a Paixão de Cristo. No Piauí, vários espetáculos serão apresentados de norte a sul com participação de atores nacionais em algumas delas. As cidades de Floriano, Oeiras, Bom Jesus e Teresina apresentam a Paixão na próxima sexta-feira (30).

O Teatro Cidade Cenográfica, em Floriano, é o segundo maior teatro a céu aberto do Brasil e o local onde acontece há 23 anos a Paixão de Cristo. Conhecido em todo o Brasil pela grandiosidade, esse ano o espetáculo conta a participação de atores de renome nacional como Zezé Motta, que interpretará Maria, Felipe Simas como Pôncio Pilatos, Carlos Vereza que será Herodes e Solange Couto que interpreta a mulher de Herodes.

O espetáculo tem a organização do Grupo Escândalo Legalizado de Teatro – ESCALET e conta com 350 atores formados em oficinas na cidade. Muito elogiado na última montagem o florianense Edson Oliveira volta a viver o personagem principal, Jesus, e Hélder Vilela será Caifás.

Em Oeiras, a programação será de cinco dias com espetáculos de teatro e a procissão do fogaréu, a maior manifestação religiosa do Piauí que reúne cerca de 5 mil pessoas todos os anos. Em Teresina, há a tradicional montagem da Paixão de Cristo do bairro Monte Castelo e apresentações nos bairros Cidade Jardim e Lourival Parente.

A cidade de Bom Jesus também apresenta a Paixão de Cristo tradicionalmente no Salão da Serra, local de destaque na cidade por ser um teatro natural. A direção e texto este ano é de Franklin Pires e, diferente dos demais, algumas cenas serão encenadas em forma de musical.

“Este ano vamos desenvolver o começo de um musical. Algumas músicas ao vivo serão cantadas em cenas importantes com o Sermão da Montanha, o Getsemani e a cena do batismo”, conta o diretor Franklin Pires.

Serão mais de 130 atores em cena, 23 deles são de Teresina e com experiência em musicais. Além da participação especial do ator Duda Nagle que fará o papel de Judas. O restante do elenco são jovens atores da própria cidade de Bom Jesus formados através das aulas permanentes de teatro do Espaço Cultural Joaquim Carlota.

Todos estes espetáculos são apoiados pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Cultura/Secult.

