TCE-PI realizará seminário em Monsenhor Gil

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI realizará nos dias 29 e 30 de junho o XLI Seminário de Formação de Controladores Sociais e Ouvidoria Itinerante em Monsenhor Gil (52 quilômetros ao sul de Teresina). Composto de palestras e minicursos, o seminário fecha o calendário de eventos do Tribunal do 1º semestre deste ano. A abertura ocorrerá às 8h30 de sexta-feira, dia 29, no auditório da Câmara Municipal de Monsenhor Gil, com membros do TCE-PI e outras autoridades.

A palestra de abertura será proferida pelo procurador do Ministério Público de Contas (MPC) José Araújo Pinheiro Júnior, sobre “Organização e Competência do TCE-PI”. Em seguida, a professora Aurilene Vieira de Brito, diretora da Escola Augustinho Brandão, de Cocal dos Alves, falará sobre “Uma Experiência Exitosa na Educação”, mostrando como professores, alunos e comunidade transformaram uma pequena escola pública do interior do Piauí em modelo de educação para o estado e o país.

As inscrições podem ser feitas no site www.tce.pi.gov.br. Nesta terça-feira (12), o prefeito de Monsenhor Gil, João Luiz (PSD), esteve no TCE-PI em reunião com o coordenador executivo de seminários do TCE-PI, Francisco Mendes Ferreira, e garantiu todo apoio do município ao evento. Realizado por meio da Escola de Gestão e Controle Cons. Alcides Nunes, o seminário é direcionado a prefeitos, secretários e conselheiros municipais, vereadores e cidadãos em geral.

Além das palestras de abertura, terá diversos minicursos sobre atividades e atribuições do TCE-PI e sobre matérias de gestão pública, como Licitações e contratos, prestação de contas, controle interno, fiscalização de concursos públicos e tributos municipais. Os minicursos serão realizados no auditório da Câmara Municipal e no polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) em Monsenhor Gil, na tarde dos dias 29 e 30.

